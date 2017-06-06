Депутаты заксо отказались награждать главу Белоярки : «Давайте не будем плохими мальчиками»

Глава Белоярского городского округа Павел Юдин остался без областной награды. Резонансный вопрос пытались замять, попросту «незаметно» вычеркнув его из повестки. А соратник оскандалившегося «почти заслуженного» чиновника Илья Гаффнер, который и выступил с одиозным предложением о награждении, после окончания заседания заксо постарался побыстрее убежать от журналистов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, только что в свердловском заксобрании завершилось очередное заседание. Как и некоторые другие, оно закончилось вручением почетных грамот. В перечень персон, которых хотели наградить, затесался Павел Юдин – скандально известный глава Белоярского городского округа. Его кандидатуру внес депутат с не менее спорным бэкграундом Илья Гаффнер. Парламентарий посчитал, что его белоярский товарищ достоин грамоты «за большой вклад в развитие округа». NDNews.ru ранее напоминал о большом вкладе Юдина в развал Белоярского округа и о том, как прокурор области Сергей Охлопков дважды рекомендовал губернатору отправить Юдина в отставку.

Сегодня на заседании заксо докладчиком по вопросу о награждении выступил Владимир Анисимов. Он обратил внимание депутатов, что им выдали обновленный проект решения, обновление состояло в том, что из списка награждаемых пропала одна фамилия. Анисимов первоначально не назвал эту «лишнюю» фамилию. Вопрос поднял депутат Вячеслав Вегнер. Он перечислил наиболее известные «заслуги» Павла Юдина и заявил, что депутатам следует тщательно походить к выбору тех, кого они представляют к награде. В противном случае награды заксо будут полностью дискредитированы. «Давайте не будем плохими мальчиками», – призвал Вегнер. После чего Анисимов сообщил, что Юдина вычеркнули из списка, потому что внесший его туда Гаффнер свое ходатайство отозвал. Вероятно, на последствия от награждения чиновника из Белоярки ему намекнули в администрации губернатора. Сам Гаффнер в обсуждении участия не принимал, а после окончания заседания поспешил скрыться от журналистов. Павел Юдин в здании заксо так же замечен не был.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Светлана Загороднева

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