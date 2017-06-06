Прыжки в длину и бег с препятствиями осваивают пенсионеры и мамы с колясками на перекрытой улице Репина (ФОТО)

В ближайшие две недели из-за перекрытых улиц жителям ВИЗа придется освоить несколько видов спорта: бег с препятствиями, прыжки в длину и езда на велосипеде по «строительной» местности. Сегодня еще больше горожан решили передвигаться до центра пешком, потому что вчера простояли в пробках от 1 до 2,5 часов. В мэрии не исключают, что погода внесет свои коррективы и улицу Репина не успеют открыть к 14 июня.

Напомним, со 2 июня на ремонт закрыта улица Репина на участке от Малышева до Крауля – дорога, по которой в центр Екатеринбурга въезжали жители ВИЗа, Академического, Ревды, Первоуральска и так далее. Вчера утром, в первый будний день с начала перекрытий, сервис «Яндекс.пробки» зафиксировал небывалой длины пробку на улице Металлургов: 2 километра автомобилисты преодолевали 40 минут. Но с еще большей проблемой жители районов «за ВИЗом» столкнулись вчера вечером: люди добирались до дома по 1-2,5 часа. Причем пробки были на всех альтернативных дорогах: в мертвых пробках на Ленина, Московской, Гурзуфской, Посадской стояли автомобили, трамвай, автобусы.

В итоге сегодня еще больше жителей Екатеринбурга решили добираться до центра пешком. Как шутят сами горожане, к 14 июня все они будут спортивными, подтянутыми и с исполинским терпением. Чтобы пройти от Крауля до Малышева, требуется немало навыков: нужно уметь прыгать через канавы, ходить по огромному щебню и балансировать на качающихся досках – ведь тротуары рабочие сняли вместе с дорожным покрытием.

В том числе, приходится страдать и старикам, и мамам с колясками. Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня на перекрестке Репина – Крауля пенсионеры явно не понимали, как перейти на другую сторону дороги – они чуть ли не кидались под трактора, которые работают на участке. Никто не следит и за тем, как передвигаются пешеходы и велосипедисты на Репина. Там одновременно рабочие кладут новое покрытие, и тут же по нему едут велосипеды, потому что тротуаров, напомним, нет.

Самое ужасное, что в мэрии Екатеринбурга не исключают возможности продления сроков ремонта. Если погода помешает сделать все запланированное, улицу Репина 14 июня не откроют. Отвечая на вопрос зрителей программы «Открытая студия» на канале «41-Домашний» про погоду, заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов заявил: « Последствия шторма ведь никто не предсказывал… Будем надеяться. На улице Репина находится и наш патриархат, может и с этой помощью погода наладится, мы успеем завершить все вовремя».

Добавим, что с начала ремонта на Репина подрядным организациям уже выдано 8 предписаний и возбуждено 4 административных материала за нарушение правил производства работ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 06.06.17

Дефицит бюджета Екатеринбурга увеличится до 944 миллионов рублей. / Отсчет пошёл: свердловское заксо назначило выборы губернатора на 10 сентября. / Депутаты заксо отказались награждать главу Белоярки : «Давайте не будем плохими мальчиками». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»