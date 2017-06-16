В ГИБДД пригрозили закрыть улицу Репина с понедельника

Жители Верх-Исетского района рискуют снова попасть в транспортный коллапс из-за закрытия улицы Репина. Сотрудники ГИБДД оказались недовольны организацией движения на этом участке и потребовали исправить нарушения до 19 июня.

ГИБДД проверила, как идут работы на улице Репина на участке от улицы Контрольной до улицы Металлургов, где укладывают бордюры. «В ходе осуществления контрольно-надзорных функций Госавтоинспекцией установлено, что работы ведутся с нарушением – отсутствуют предупреждающие знаки, ограждающие и направляющие элементы, элементы для перехода проезжей части (мостки) через демонтированные бордюрные камни. Тем самым создается угроза для безопасного движения и неудобства для граждан, ожидающих общественный транспорт», – прокомментировали в пресс-службе ведомства. За допущенные нарушения гаишники возбудили два административных дела в отношении должностных лиц и одно в отношении организации, которая ведет работы. Им выдано предписание устранить все нарушения до 19 июня, в противном случае главе администрации Екатеринбурга ГИБДД направит предписание на введение ограничения движения маршрутного транспорта на указанном участке дороги.

Напомним, улицу Репина открыли после ремонта для движения всех видов транспорта 13 июня, раньше, чем планировали, причем по просьбе ГИБДД. Она была закрыта на масштабный ремонт со 2 июня. Из-за этого почти две недели ВИЗ и другие районы стояли в глухих пробках. А пешеходы вынуждены были ходить по обочине, поскольку с тротуаров также был снят асфальт. В день открытия, во вторник, корреспондент NDNews.ru проверил – работы по ремонту еще не завершены. На дороге нет никакой разметки, на обочинах валяется строительный мусор, а тротуара на многих участках по-прежнему нет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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