Улицу Репина открыли для движения транспорта, остановки перенесли

В Екатеринбурге улицу Репина открыли после ремонта для движения всех видов транспорта. После ремонта изменилась развязка на стыке Репина и Крауля, также рабочие перенесли светофоры и остановки «Институт связи» и «Центральный стадион».

Напомним, улица Репина от Малышева до Крауля была закрыта на масштабный ремонт со 2 июня. Из-за этого почти две недели ВИЗ и другие районы стояли в глухих пробках. А пешеходы вынуждены были ходить по обочине, поскольку с тротуаров также был снят асфальт.

Сегодня, по просьбе ГИБДД, улицу Репина открыли на сутки раньше запланированного. Проезд разрешен и автомобилям, и общественному транспорту. В том числе, возобновили движение троллейбусы, которые во время ремонта ходили только до «Алатыря». При этом, как передает корреспондент NDNews.ru, слегка изменилась развязка на Репина – Крауля со стороны ВИЗа в центр. На этом же участке рабочие перенесли светофоры. Остановку «Институт связи» сдвинули в сторону центра, а остановку «Центральный стадион», напротив, перенесли ближе к ВИЗу.

Однако видно, что работы по ремонту еще не завершены. На дороге нет никакой разметки, на обочинах валяется строительный мусор, а тротуара на многих участках по-прежнему нет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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