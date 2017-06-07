Свердловская дочка РЖД снова пытается взыскать с минтранспорта более 300 миллионов

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск от Свердловской пригородной компании с требованием более 300 миллионов рублей от министерства транспорта и связи региона.

Иск СПК к министерству транспорта и связи Свердловской области имеется в картотеке суда, но пока он не зарегистрирован. Сумма требований – 313 миллионов рублей. Эту же сумму «дочка» РЖД пыталась взыскать с министерства в январе этого года, однако суд заявление возвратил, так как истец не предоставил доказательства соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, обязательного в данном случае.

Суть претензий в исках не раскрывается, но, учитывая практику предыдущих разбирательств, скорее всего, речь идет о взыскании компенсации выпадающих доходов. Железнодорожники практически ежегодно заявляют о задолженностях по компенсациям выпадающих доходов. Так, к примеру, по итогам 2014 года регион компенсировал около 75 %. Кроме того, железнодорожники до сих пор не взыскали компенсации за еще более ранние годы. Рост задолженности не раз приводил к сокращению количества электричек, уменьшению составов и даже урезанию маршрутов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 07.06.17

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