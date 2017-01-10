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Екатеринбург

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Публикации за 10.01.17

СПК требует с минтранспорта Свердловской области 300 миллионов

СПК требует с минтранспорта Свердловской области 300 миллионов

Свердловская пригородная компания взыскивает с министерства транспорта Свердловской области более 300 млн рублей. Соответствующий иск поступил в арбитражный суд.

Как передает корреспондент NDNews.ru, накануне в арбитражный суд Свердловской области поступил иск «дочки» РЖД к региональному министерству. В требованиях – 313 млн 268 тысяч рублей. Суть претензий пока не раскрывается, но не исключено, что речь идет о взыскании компенсации выпадающих доходов. Железнодорожники практически ежегодно заявляют о задолженностях по компенсациям выпадающих доходов. Так, к примеру, по итогам 2014 года регион компенсировал около 75 %. Кроме того, железнодорожники до сих пор не взыскали компенсации за еще более ранние годы. Рост задолженности не раз приводил к сокращению количества электричек, уменьшению составов и даже урезанию маршрутов.

«За 10 месяцев 2016 года по Свердловской области ОАО «СПК» перевезено 12 061 562 пассажиров, в том числе федеральных льготников – 1 275 819 человек, региональных льготников – 2 276 245 человек, школьников и студентов – 961 818. На сегодняшний день (конец ноября 2016 года, – прим. ред.), уровень покрытия выпадающих доходов составляет 66,6%. Задолженность по компенсации выпадающих доходов существует. Но компания и регион ведут постоянную работу по урегулированию вопроса о ее погашении. Так, по части задолженности за 2012-2013 гг. достигнуто соглашение по реструктуризации», – комментировали ранее корреспонденту NDnews.ru в пресс-службе СПК.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 10.01.17

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