Свердловская пригородная компания увольняет сотрудников: «Оптимизация коснется всех направлений»

Публикации за 23.03.17

Свердловская пригородная компания начинает оптимизацию штата. Увольнения коснутся не только административного аппарата. В СПК заверяют: маршрутная сеть измениться не должна.

Как пояснили корреспонденту NDNews.ru в пресс-службе СПК, увольнения сотрудников – это «плановая оптимизация, организационно-штатная структура предприятия приводится в соответствие с утвержденными бюджетными показаниями». О точном количестве человек, которые попадут под увольнение, в СПК пока не говорят, ссылаясь на то, что сотрудника будут предложены другие рабочие места в структуре РЖД. При этом здесь не отрицают, что увольнения пройдут не только по административному аппарату, но обещают, что маршрутная сеть должна сохраниться. «Мы пока не знаем, сколько человек согласятся на новую работу в РЖД. Оптимизация затронет все направления. Но маршрутную сеть это не касается. Все маршруты сохраняются в той же составности, в том же количестве», – прокомментировали в пресс-службе СПК.

В департаменте по труду и занятости Свердловской области заявили, что к ним пока никаких уведомлений от СПК не поступало. «У нас нет таких данных от Свердловской пригородной компании. Есть уведомления от РЖД, но они уже не первый год такую работу проводят», – прокомментировала пресс-секретарь департамента Ольга Рулева.

Добавим, тарифы на перевозку в пригородных поездах устанавливает региональная РЭК, а заказ на перевозки формирует облправительство. В этом году проезд в электричках подорожал, но менее значительно, чем год назад. Для некоторых категорий в определенные дни тариф снижается, например, с 1 апреля по 31 октября для пенсионеров устанавливается 50 % льгота. При этом в бюджете на этот год компенсации на проезд пенсионеров урезали на 30 % по сравнению с прошлым. СПК практически ежегодно судится с областным министерством транспорта и связи из-за компенсации выпадающих доходов. Очередной иск был подан в январе этого года, однако арбитражный суд его «завернул», так как стороны должны были сначала попытаться договориться в досудебном порядке.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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