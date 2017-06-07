Отказ предоставлять информацию журналистам будут наказываться штрафами в 200-300 тысяч

Несмотря на то, что СМИ и пресс-службы преследуют, в общем-то, одни и те же цели – информирование, нередко между теми и другими возникают разногласия, обиды, непонимание. Часто журналисты упрекают сотрудников пресс-служб в косности, закрытости и нежелании выполнять закон о СМИ, а те, в свою очередь, ругают представителей СМИ за непрофессионализм и нежелание глубоко погружаться в проблему. О нюансах отношений в медиасфере, которые иногда приходится решать только в суде, – в материале NDNews.ru.

Журналиста, который находится в поиске информации, можно сравнить с тем, кто проходит квест. И иногда пресс-служба – это помощник, который может дать подсказку, навести на правильную мысль. А иногда – одно из заданий, препятствий, которые надо как-то преодолеть (а обойти нельзя). Среди журналистов до сих пор ведутся споры о том, как оформлять запрос информации. Многие пресс-службы, особенно это касается силовых и надзорных ведомств, а также органов госвласти, на любые попытки выяснить ответ на интересующий вопрос заученно говорят: «Пришлите запрос». Некоторые добавляют: «На фирменном бланке редакции, с подписью главного редактора и печатью». В законе о СМИ, что интересно, такой конкретики нет. В статье 39 говорится: «Запрос информации возможен как в устной, так и в письменной форме». Ни про какие бланки и уж тем более печати речи не идет.

Зачем требуют запросы на бланке пресс-секретари, понятно. Во-первых, далеко не всякий пресс-секретарь готов оперативно ответить на вопрос. Просто потому, что он действительно не знает, какова, например, длина реки Волги и куда она впадает. В таком случае ответ требует подключения специалистов. Отсюда вырисовывается «во-вторых»: пресс-службе может потребоваться обоснование, зачем они отвлекают людей, не связанных со СМИ, от работы. Это же касается и тех ситуаций, когда в учреждении вообще нет пресс-службы. В-третьих, из банальной вредности пресс-секретари могут потребовать запрос, чтобы потянуть время. «Любимый» всеми журналистами «отмаз» пресс-секретаря от предоставления информации в устной форме звучит как «Я же не вижу по телефону, кто мне там звонит». В практике нашего агентства была курьезная ситуация мелкого членовредительства со стороны сотрудников департамента информполитики губернатора Свердловской области, которым тогда руководил Александр Рыжков. Отсканированное письмо на фирменном бланке со всеми реквизитами редакции, печатью, датой и подписями главного редактора и генерального директора в ДИПе сочли «нечитаемым» и попросили принести запрос лично, но почему-то в канцелярию. В итоге корреспондент был вынужден отправить в департамент заверенную телеграмму с уведомлением о вручении. Чтобы уж наверняка.

Кстати, все вышеописанное, то есть способы отправки запросов, актуально и в отношении ответов. В законе о СМИ лишь прописан срок, в который должны предоставить информацию, а уж как это будет сделано – тут все ограничивается фантазией работника пресс-службы или отдела по связям с общественностью. Нередко в ответ на запрос, отправленный по электронной почте или факсом (в нашей редакции этого аппарата, кстати, нет уже несколько лет), шлют письма «Почтой России». Часто тратят казенные деньги на то, чтобы отправить заказное письмо с уведомлением, хотя ситуации, когда редакции или журналисту нужно получить именно официальное письмо с печатями и подписями, случаются редко.

К счастью, большинство пресс-служб, с которыми приходится работать в ежедневном режиме, не вредничают и спокойно отвечают устно на устные же запросы. Но, в конечном счете, как именно запрашивать информацию – это решение самого журналиста, который не обязан следовать внутренним регламентам учреждения, куда он направляет запрос. Какое бы мнение на этот счет ни было у некоторых работников пресс-служб. Но тут включается некий шантаж со стороны последних: не отправишь запрос, не будет тебе ответа.

В этом смысле для многих коллег отправка запроса – это возможность потом доказать нарушение закона о СМИ со стороны пресс-службы или ведомства. Важно сказать о сроках. Семь дней (рабочих) – ровно столько дается, чтобы предоставить ответ на запрос СМИ. Ни о каких 30 днях, о которых любят иногда рассуждать некоторые несознательные работники пресс-служб, речи не идет. 30 дней – это срок ответа на запрос гражданина. А на запрос журналиста дается неделя. Правда, некоторых «специалистов» приходится еще и убеждать, что на них тоже распространяется закон о СМИ. Если информацию подготовить быстро не получается, организация или учреждение имеет право на отсрочку. Уведомление о ней должно быть отправлено в течение трех дней, в нем должна быть прописана причина отсрочки, ответственное за предоставление информации лицо и – главное – дата, к которой все же будет подготовлен ответ. Отказать в предоставлении информации – вовсе нельзя, если она не является тайной (государственной или коммерческой).

Прямое «нет» звучит редко. Чаще в ответ приходит какая-нибудь отписка. Или гробовое молчание. Между тем, не лишним будет напомнить, что отказ в предоставлении информации (к которому относится и тишина в ответ) преследуется законом и влечет наказание по ст. 5.39 КоАП РФ. Иногда приходится указывать эту информацию под основным текстом запроса. Увы, наказание для нарушителя мизерное – от 1 до 3 тысяч рублей.

Что делать, если на запрос не отвечают? Большинство журналистов просто оставляют попытки через несколько дней или недель. Или информация становится неактуальной, или пропадает интерес к ней. Хотя в идеале следовало бы отправить жалобу в прокуратуру. В областной прокуратуре NDNews.ru, кстати, затруднились назвать хотя бы примерное число обращений от представителей СМИ по фактам нарушения закона в части непредоставления ответов на запросы.

Более того, помощи от надзорных органов бывает просто не дождаться. Вернемся к примеру с телеграммой с уведомлением, которую отправил наш корреспондент в ДИП. Ухищрение не сработало, ответа так и не прислали, тогда корреспондент агентства Светлана Загороднева написала жалобу в прокуратуру. Но вместо того, чтобы провести проверку, в надзорном ведомстве отчего-то переслали письмо журналиста... в ДИП. Надо ли говорить, что ответа в итоге редакция все равно не получила? В таком случае бывалые медийщики предлагают обращаться уже в Генпрокуратуру РФ и ее подразделения в федеральных округах, хотя никто не застрахован от того, что жалобу просто спустят в нижестоящую инстанцию. Тогда остается обращаться в суд. Но до подобных шагов доходят редко. И этому есть резонное объяснение – потратить столько усилий, чтобы проучить чиновника или пресс-секретаря, готовы не все. На это нужно и время, и деньги (оплата пошлины, работы юриста, и т.д.). А при штрафе в 1-3 тысячи рублей нецелесообразность тяжб очевидна.

Управляющий делами Союза журналистов России Денис Токарский пояснил NDNews.ru, что Госдума сейчас рассматривает вопрос об ужесточении наказания для госорганов, которые нарушают сроки ответа на запрос о СМИ. «Я вхожу в экспертный совет комитета по информационной политике ГД, и сейчас рассматривается увеличение штрафа до 200-300 тысяч, а СЖР со своей стороны предложил еще и увеличить сроки давности при подаче иска в суд – до 1 года. Потому что сегодня СМИ подает запрос, на него, предположим, в срок не отвечают или вообще не отвечают, и у СМИ есть всего два месяца, чтобы отстоять свои интересы в суде. Этого недостаточно», – отметил он, подчеркнув, что повышение штрафов должно дисциплинировать ответственных за предоставление информации редакциям.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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