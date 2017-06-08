В Екатеринбурге составили рейтинг районов по чистоте воды

По итогам мониторинга качества питьевой воды в распределительных сетях районов Екатеринбурга, «Водоканал» составил рейтинг. В числе лидеров оказался Верх-Исетский район, где холодная вода наименее мутная.

По данным МУПа, холодная питьевая вода в распределительной сети Екатеринбурга соответствует всем санитарным нормам и правилам. «В Верх-Исетском районе значение показателя «мутность» в мае было ниже уровня определяемости, значение показателя «железо» – 0,085 миллиграмма при допустимых 0,3 миллиграмма на литр. Значение показателя «марганец» в этом районе также ниже среднегородского – 0,052 миллиграмма на литр при допустимых 0,1 миллиграмма на литр», – приводит пресс-служба мэрии данные «Водоканала».

Относительно чистая вода также в Кировском районе – там самые низкие показатели по загрязненности органическими соединениями, а также в Чкаловском районе – там самая прозрачная вода, показатель «цветности» ниже, чем в других районах.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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