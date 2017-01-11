Белые черви снова появились в водопроводной воде (ФОТО)

Публикации за 11.01.17

Жители Свердловской области вновь жалуются на появление червей в водопроводной воде. Так же было и прошлой зимой. Тогда пострадали от нашествия личинок жители Тавды и Екатеринбурга. Теперь на подобную напасть жалуются тагильчане.

О проблеме они рассказали в соцсетях. В частности, червяки полились из-под кранов вместе с водой в многоквартирных домах Гальяно-Горбуновского массива. «Увидела, что вода снова пошла плохо, когда проверила – оказалось, черви в сетке от крана», – сообщает жительница дома на улице Уральской. Аналогичные жалобы поступают от тех, кто живет в многоэтажках на улице Дружинина. «У многих соседей дома сеток на кранах нет, они попросту не фиксируют и не замечают наличие личинок», – пишет Эльвира Дьяченко.

Напомним, в прошлом году с аналогичными проблемами столкнулись сначала тавдинцы, затем – екатеринбуржцы. В итоге после проверки Роспотребнадзора выяснилось, что червяки в Тавде – это личинки толстохоботных комаров, неопасные для человека. Фильтровальное оборудование на насосной станции для забора воды было неисправно, из-за чего водопроводная вода перестала отвечать санитарным требованиям. О причинах появления червей в Екатеринбурге не сообщалось.

Фото со страницы Эльвиры Дьяченко в «Фейсбуке»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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