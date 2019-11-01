В Путинграде из-под крана вместо воды льются черви

Жители Нижнего Тагила вновь жалуются на странное и пугающее коммунальное явление – вместо воды из-под кранов централизованного водоснабжения льются черви. Об этом жители Путинграда сообщают в социальных сетях, например, в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте». О ситуации сообщили, в частности, жители Гальяно-Горбуновского массива, заявив, что шевелящиеся черви забили фильтр-сетку.

«Это уже не первый подобный случай в нашем городе. «Водоканал-НТ» зарабатывает на нас сотни миллионов, с каждым годом их прибыль только увеличивается. Несмотря на то, что об этой проблеме регулярно пишут все СМИ города, качество воды в наших кранах с каждым годом продолжает существенно ухудшаться стремительными темпами», – пишет администрация паблика.

Добавим, этой проблеме действительно не один год. Так, в 2017 году проверка Роспотребнадзора показала, что в водопроводной питьевой воде размножились водные организмы, различимые невооруженным глазом, – личинки двукрылых семейства Chaoboridae, циклопы семейства Cyclopidae, дафния Diaphanosona.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.11.19

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