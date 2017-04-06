NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 06.04.17

Тагильчане жалуются Николаю Смирнову на червей в кранах (ФОТО)

Тагильчане жалуются Николаю Смирнову на червей в кранах (ФОТО)

Жители Нижнего Тагила вновь обнаружили в водопроводной воде червей и личинок насекомых. Теперь они решили обратиться за объяснениями и помощью уже не к санврачам, а непосредственно к министру энергетики и ЖКХ области Николаю Смирнову.

Как сообщил NDNews.ru общественный активист Андрей Волегов, впервые водные организмы были замечены в кранах домов Гальяно-Горбуновского массива в декабре 2016 и . Тогда тагильчане обратились в местные органы Роспотребнадзора, откуда получили ответ, что пробы воды действительно не соответствуют санитарным нормам. По факту выявленных нарушений в отношении «Водоканал-НТ» составлен административный протокол, который направлен в суд.

Несмотря на это, вода в Нижнем Тагиле чище не стала, что и послужило причиной обращения на имя Николая Смирнова. В нем говорится: «Просим вас обратить на это особое внимание и провести проверку по данным фактам, чтобы были приняты надлежащие меры в отношении водообеспечения жителей города Нижний Тагил качественной питьевой водой».

Новый День: Тагильчане жалуются Николаю Смирнову на червей в кранах (ФОТО)

Добавим, в феврале Роспотребнадзор выявил в тагильской воде следующие нарушения: «Вода питьевая централизованного водоснабжения не соответствует установленным требования по показателям: мутность по (каолину) 2,7 +-0,5 мг/дмЗ, при величине допустимого уровня 1,5 мг/дмЗ; цветность 31,0 +– 6,2 градуса, при величине допустимого уровня 20 градусов; водные организмы, различимые невооруженным глазом (личинки двукрылых семейства Chaoboridae, циклопы семейства Cyclopidae, дафния Diaphanosona), при величине допустимого уровня – отсутствие», – говорится в документе (копия ответа имеется в распоряжении редакции).

Напомним, в прошлом году с аналогичными проблемами столкнулись сначала , затем – . В итоге после проверки Роспотребнадзора выяснилось, что червяки в Тавде – это личинки толстохоботных комаров, неопасные для человека. , из-за чего водопроводная вода перестала отвечать санитарным требованиям. О причинах появления червей в Екатеринбурге не сообщалось.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

Нижний Тагил. Другие новости 06.04.17

Болельщики скупили все билеты на матч «Урала» с «Рубином». / В Городке Чекистов открывается отдел ГУФСИН по Свердловской области – местные готовят протесты. / Конкурс на концепцию развития набережной Исети пришлось отложить на месяц (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter