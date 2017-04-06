Тагильчане жалуются Николаю Смирнову на червей в кранах (ФОТО)

Публикации за 06.04.17

Жители Нижнего Тагила вновь обнаружили в водопроводной воде червей и личинок насекомых. Теперь они решили обратиться за объяснениями и помощью уже не к санврачам, а непосредственно к министру энергетики и ЖКХ области Николаю Смирнову.

Как сообщил NDNews.ru общественный активист Андрей Волегов, впервые водные организмы были замечены в кранах домов Гальяно-Горбуновского массива в декабре 2016 и январе 2017 года. Тогда тагильчане обратились в местные органы Роспотребнадзора, откуда получили ответ, что пробы воды действительно не соответствуют санитарным нормам. По факту выявленных нарушений в отношении «Водоканал-НТ» составлен административный протокол, который направлен в суд.

Несмотря на это, вода в Нижнем Тагиле чище не стала, что и послужило причиной обращения на имя Николая Смирнова. В нем говорится: «Просим вас обратить на это особое внимание и провести проверку по данным фактам, чтобы были приняты надлежащие меры в отношении водообеспечения жителей города Нижний Тагил качественной питьевой водой».

Добавим, в феврале Роспотребнадзор выявил в тагильской воде следующие нарушения: «Вода питьевая централизованного водоснабжения не соответствует установленным требования по показателям: мутность по (каолину) 2,7 +-0,5 мг/дмЗ, при величине допустимого уровня 1,5 мг/дмЗ; цветность 31,0 +– 6,2 градуса, при величине допустимого уровня 20 градусов; водные организмы, различимые невооруженным глазом (личинки двукрылых семейства Chaoboridae, циклопы семейства Cyclopidae, дафния Diaphanosona), при величине допустимого уровня – отсутствие», – говорится в документе (копия ответа имеется в распоряжении редакции).

Напомним, в прошлом году с аналогичными проблемами столкнулись сначала тавдинцы, затем – екатеринбуржцы. В итоге после проверки Роспотребнадзора выяснилось, что червяки в Тавде – это личинки толстохоботных комаров, неопасные для человека. Фильтровальное оборудование на насосной станции для забора воды было неисправно, из-за чего водопроводная вода перестала отвечать санитарным требованиям. О причинах появления червей в Екатеринбурге не сообщалось.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

Нижний Тагил. Другие новости 06.04.17

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