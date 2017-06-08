Руководство УрГПУ признало правомерными действия доцента, задававшего студентам рефераты об угрозе либерализма

Доцент УрГПУ С. Майфат, прославившийся борьбой с толерантностью и задававший студентам рефераты об угрозе либерализма, сохранил свое место и после профилактической беседы с руководством продолжает преподавать.

Об этом NDNews.ru,сообщила официальный представитель УрГПУ Юлия Афанасьева. По ее словам, с преподавателем была проведена профилактическая беседа проректором вуза, по результатам которой действия С. Майфата были признаны правомерными. Каких-либо взысканий на Майфата обращено не было.

«С доцентом кафедры анатомии, физиологии и валеологии УрГПУ Майфатом была проведена разъяснительная беседа. Акценты и формы обсуждаемой темы о вреде либерализма выясняла проректор по учебной работе Светлана Минюрова.

Как ранее уже сообщалось, рефераты на тему «Либерализм как новая угроза безопасности жизни человека» были предложены преподавателем. Выполняя работу, студент имел полное право расставить акценты самостоятельно, подтвердить или опровергнуть тему реферата. Действия преподавателя расценены администрацией вуза как правомерные и не могут быть классифицированы как агитация или пропаганда», – сообщила официальный представитель УРГПУ Юлия Афанасьева.

Вместе с тем, студенты рассказывают, что после громкой огласки преподаватель заявил, что написание рефератов он оставляет на усмотрение студентов – то есть они вправе вообще отказаться от написания работ.

Напомним, что преподаватель прославился на всю страну домашними заданиями для пропускавших его лекции студентов. Он заставлял их писать рефераты на темы «Либерализм как угроза РФ» или «Влияние либералов на безопасность жизнедеятельности».

В разговоре с корреспондентом NDNews.ru Майфат отмечал, что либеральные ценности, и в особенности толерантность, несут серьезную угрозу для страны. Правда, он признал, что в учебном плане подобного рода темы не предусмотрены, и заявил, что рефераты писать предлагалось добровольно. И пока ни один студент работу не выполнил.

Екатеринбург, Максим Бородин

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