«Футбольный золотой дождь» прольется на Екатеринбург: обещаны миллиарды на подготовку к города к ЧМ

Бюджет Екатеринбурга в этом году получит солидную прибавку на подготовку к Чемпионату мира по футболу. Около 1,5 миллиарда рублей городу выделит Федерация, 2,2 миллиарда рублей добавит Свердловская область. Больше половины средств будут направлены на дорожный ремонт и ремонт объектов Мундиаля, остальные деньги – на школы и детские сады.

Поправки в проект бюджета-2017 сегодня представила профильной комиссии ЕГД начальник департамента финансов Анна Турунцева. После проведения корректировки доходы городского бюджета составят 38,125 миллиардов рублей, расходы – 39,070 миллиардов рублей. Дефицит казны составит 945 миллионов рублей. Таким образом, доходная участь увеличится на 4,8 миллиарда рублей: помимо межбюджетных трансферов мэрия прогнозирует увеличение налоговых поступлений в казну.

Что касается подготовки к ЧМ-2018, то большая часть денег уйдет на ремонт городских дорог – более 1,5 миллиарда рублей. Еще 298 миллионов рублей будет потрачено на обустройство гостевых маршрутов, 130 миллионов – на ремонт ремонт фан-зоны в парке Маяковского (финансирование идет пополам из городского и областного бюджетов), еще 127 миллионов мэрия потратит на закупку автобусов. На ремонт фасадов из городского бюджета будет выделено 26 миллионов рублей. Стоит отметить, что основные затраты на приведение домов в «единообразный» вид мэрия возложила на самих горожан. Причем в список принудительного расстекления балконов попало более 2 тысяч жилых зданий.

Помимо денег на ЧМ, Екатеринбург получил прибавку на финансирование социальных объектов. Так, на строительство детсадов будет направлено 304 миллиона рублей, на строительство школ 559 миллионов рублей. Кроме того, мэрия планирует потратить 100 миллионов рублей на реконструкцию подземного перехода станции метро «Геологическая».

Окончательные поправки в городской бюджет будут утверждены на заседании городской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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