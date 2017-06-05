Екатеринбуржцев заставят расстеклять балконы к ЧМ-2018 за свой счет / Несогласных поведут в суд (СПИСОК домов)

Администрация Екатеринбурга не намерена финансово помогать горожанам приводить в «единообразный» вид свои фасады, балконы и входные группы на гостевых маршрутах ЧМ-2018. Все затраты лягут на самих собственников. А перед этим нужно еще и договориться с соседями, чей балкон будет принят за эталон.

Как передает корреспондент NDNews.ru, об этом говорилось сегодня в мэрии на брифинге для журналистов. Главный художник города Дмитрий Фогель заявил, что на многих зданиях наблюдается «разнобой» – одни балконы остеклены, другие нет, на стенах висят кондиционеры, а входные группы и вывески магазинов, расположенных на первых этажах жилых домов, оформлены в разном стиле. По мнению городских чиновников, это портит облик города, а потому к ЧМ-2018 следует навести порядок хотя бы на гостевых маршрутах. В более отдаленной перспективе это, возможно, распространится на весь город, но в первоочередной список вошли 2065 домов (список прилагается).

Если в доме одни балконы застеклены, а другие нет, пояснил Фогель, то общее собрание жильцов или ТСЖ должны принять решение: какой из этих двух вариантов выбрать. В первом случае всем придется сделать одинаковое застекление, во втором – наоборот, убрать его во всем доме. Бюджетного финансирования не предусмотрено, то есть все затраты лягут непосредственно на плечи граждан.

Еще дороже чемпионат обойдется предпринимателям, чьи магазинчики, парикмахерские и аптеки расположены на первых этажах на гостевых маршрутах. Если в одном доме расположено два и более магазина, их хозяева тоже должны сделать входные группы и вывески единообразными. Какими именно – надо будет опять же договариваться с соседями. Никакой компенсации понесенных затрат мэрия также не обещает.

Тех же, кто не захочет «приводить свою собственность в соответствие», мэрия пугает судом. «Мы готовы судиться, суды будут», – решительно заявил сегодня и.о. начальника управления по муниципальному жилищному контролю Александр Брагин. Правда, какие санкции грозят нарушителям, чиновники так и не сказали.

Добавим, что тема уже широко обсуждается на популярных городских форумах. Мнения екатеринбуржцев разделились: одни возмущены тем, что их принуждают убирать остекление, за которое они заплатили свои личные деньги, другие отмечают, что если балкон не был остеклен изначально, значит, в этом доме так и должно быть, а с кондиционеров вечно льется вода на головы прохожих.

Список домов

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.06.17

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