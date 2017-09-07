Администрация Екатеринбурга отказалась от «реновации» фасадов к ЧМ-2018: появилась другая цель

Администрация Екатеринбурга полностью официально отказалась от задумки расстеклить балконы и убрать кондиционеры с домов к ЧМ-2018. Работы по «приведению архитектурно-градостроительного облика объектов в соответствие требованиям» продолжатся, но уже без определенной конечной даты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава администрации Екатеринбурга Якоб подписал постановление о внесении изменений в предыдущее постановление, касающееся так называемой реновации фасадов. Теперь из документа убрали слова «в связи с подготовкой к проведению игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Екатеринбурге». Все остальное осталось без изменений. В пресс-службе администрации уточняют, что «Муниципалитет продолжает приведение архитектурно-градостроительного облика объектов в соответствие требованиям, установленными Правилами благоустройства Екатеринбурга без четких временных ограничений». При этом новой причиной, почему фасады стоит приводить к единообразию, называется «Экспо-2025» – администрация города по-прежнему уверена, что город выиграет право проведения этой выставки.

Напомним, заявление администрации города о «реновации» фасадов вызвало в обществе скандал даже более серьезный, чем транспортная реформа. В июне в администрации заявили, что к ЧМ-2018 необходимо привести фасады к единообразию – расстеклить или застеклить балконы по единому эталону, убрать кондиционеры и так далее. Причем сразу оговаривалось, что сделать это должны жильцы домов (или владельцы/арендаторы коммерческих зданий) и за свой счет. В список под «реновацию» попали более двух тысяч зданий, находящихся по традиционному гостевому маршруту, близ центральных улиц и неподалеку от тренировочных площадок, в общем, все дома, которые рискуют попасться на глаза иностранным футбольным болельщикам. Причем часть зданий – административные, мэрия декларировала, что в качестве «образца для подражания» свои здания она отремонтирует за свой счет. При этом умалчивалось, что для чиновников «свой счет» – это бюджетный, то есть деньги населения. Горожане реновацию восприняли в штыки. После Якоб заявил, что будет дана отсрочка. «Порядок оформления фасадов установлен правилами благоустройства, которые принимала городская дума. Но мы не собираемся махать шашкой и ломать кого-то через колено. Нельзя требовать от жителей сделать все одномоментно. В постановлении были указаны 2 тысячи домов, собственникам которых мы рекомендовали обсудить, как должны выглядеть фасады. Не нужно связывать это с Чемпионатом мира по футболу. Привести все фасады в порядок к маю следующего года нереально», – сообщил Александр Якоб, после того, как разгорелся скандал. Теперь появилось официальное подтверждение обещания сити-менеджера.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 07.09.17

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