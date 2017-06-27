Мэрия Екатеринбурга дала отсрочку реновации фасадов: «До ЧМ все сделать нереально»

Администрация Екатеринбурга передумала принуждать собственников жилья к срочному расстеклению балконов к ЧМ-2018. Горожанам все равно придется делать паспорта фасадов за свой счет, но без спешки. В первую очередь мэрия намерена привести к единообразию внешний вид муниципальных зданий и архитектурных памятников, и тем самым подать пример жителям. Об этом сегодня заявил глава администрации Александр Якоб, выступая с ежегодным отчетом в городской думе, передает корреспондент NDNews.ru.

«Порядок оформления фасадов установлен правилами благоустройства, которые принимала городская дума. Но мы не собираемся махать шашкой и ломать кого-то через колено. Нельзя требовать от жителей сделать все одномоментно. В постановлении были указаны 2 тысячи домов, собственникам которых мы рекомендовали обсудить, как должны выглядеть фасады. Не нужно связывать это с Чемпионатом мира по футболу. Привести все фасады в порядок к маю следующего года нереально», – сообщил Александр Якоб, отвечаю на вопросы депутатов о екатеринбургской «реновации».

Тем не менее, мэрия будет предъявлять особые требования к памятникам архитектуры. «Часто мы видим, насколько уродливо выглядят застекленные элементы на памятниках. Здесь вряд ли можно полагаться на мнение собственников. Есть управление по охране памятников, которое скорее всего не согласует эскиз паспорта фасада с застекленными балконами. По идее, такие здания должны быть приведены в первоначальное состояние. Поэтому мы можем столкнуться здесь с какими-то вопросами жителей. Но мы еще не прошли этот этап», – отметил сити-менедежер.

Перекресток Малышева – 8 марта Начало улицы Первомайской, недалеко от Литературного квартала Переулок Банковский, неподалеку от мэрии

По словам Александра Якоба, в списке домов, подлежащих «расстеклению», 200 зданий принадлежат муниципалитету. Администрация начнет разработку паспортов фасадов этих домов в первую очередь. «Мы станем примером для всех остальных зданий. Чтобы собственники поняли, как можно капитализировать свое жилье, когда оно выглядит красиво, с одинаковыми балконами и вывесками магазинов», – заключил чиновник.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 27.06.17

Отец Олега Дудко, стрелявшего в генерала Тимониченко, перенес инсульт. / Прославившийся трещинами купол заксо дал течь (ФОТО). / «Свободу Малобродскому» – театры по всей России выступают против ареста экс-директора «Гоголь-центра» (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»