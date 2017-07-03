В Екатеринбурге потратят 3,5 млн рублей на ремонт «правительственной» больницы к ЧМ-2018

В Свердловской области начали готовить фасады зданий к показу гостям ЧМ-2018. Первый аукцион на ремонт с непосредственной привязкой к мундиалю опубликовал департамент госзакупок области. За 3,5 млн рублей в порядок приведут так называемую правительственную больницу на Набережной Рабочей Молодежи.

Как передает корреспондент «Нового Дня», сегодня на сайте госзакупок появилась заявка на «Реализацию мероприятий по приведению в надлежащее состояние фасада недвижимого имущества ГБУЗ СО «СОБ №2» , расположенного на маршруте следования клиентских групп FIFA». Предполагается не только ремонт фасада, но и внутреннего двора. Максимальная цена контракта – 3 532 865,40 рублей, указано, что финансирование будет осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных источников.

Ремонт предполагается во всем здании: на фасадах со стороны Набережной Рабочей Молодежи, улицы Химиков и улицы 8 Марта. Виды работ по большому счету едины: демонтировать и монтировать гранитные плиты, оштукатурить и отреставрировать фасад, столбы, колонны и пилястры, окрасить заново ранее окрашенные балконные решетки. Подрядчик должен будет согласовать цветовую гамму всех материалов с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Гарантийный срок на работы – 36 месяцев.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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