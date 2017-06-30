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Екатеринбургским ларькам вслед за фасадами грозит «реновация»

Екатеринбургским ларькам вслед за фасадами грозит «реновация»

Владельцам ларьков, расположенных на гостевых маршрутах ЧМ-2018, придется в ближайшее время раскошелиться на приведение их к единому стандарту.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, городской департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений провел открытый конкурс, на котором была утверждена концепция внешнего вида нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории уральской столицы. Теперь их внешний вид при реконструкции и строительстве должен иметь унифицированный дизайн и определенный размерный ряд.

Новый День: Екатеринбургским ларькам вслед за фасадами грозит ''реновация''

При согласовании эскизного проекта нестационарного объекта будет оцениваться его внешний облик на соответствие утвержденной концепции. Согласование эскизных проектов нестационарных объектов производится на основании обращений от физических и юридических лиц, направленных в департамент архитектуры.

В мэрии добавили, что с владельцами киосков уже проводятся семинары и разъяснительные беседы, и предприниматели относятся к новшествам с пониманием.

Новый День: Екатеринбургским ларькам вслед за фасадами грозит ''реновация''

Напомним, ранее администрация города затеяла унификацию фасадов домов, прежде всего – расположенных на гостевых маршрутах. Горожане должны были за свой счет остеклять или расстеклять балконы в едином стиле. Эта инициатива вызвала в Екатеринбурге большой общественный резонанс, и . «Мы не собираемся махать шашкой и ломать кого-то через колено. Нельзя требовать от жителей сделать все одномоментно. В постановлении были указаны 2 тысячи домов, собственникам которых мы рекомендовали обсудить, как должны выглядеть фасады. Не нужно связывать это с Чемпионатом мира по футболу. Привести все фасады в порядок к маю следующего года нереально», – сообщил на днях сити-менеджер Александр Якоб, отвечая на вопросы депутатов о екатеринбургской «реновации».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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