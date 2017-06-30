Екатеринбургским ларькам вслед за фасадами грозит «реновация»

Владельцам ларьков, расположенных на гостевых маршрутах ЧМ-2018, придется в ближайшее время раскошелиться на приведение их к единому стандарту.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, городской департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений провел открытый конкурс, на котором была утверждена концепция внешнего вида нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории уральской столицы. Теперь их внешний вид при реконструкции и строительстве должен иметь унифицированный дизайн и определенный размерный ряд.

При согласовании эскизного проекта нестационарного объекта будет оцениваться его внешний облик на соответствие утвержденной концепции. Согласование эскизных проектов нестационарных объектов производится на основании обращений от физических и юридических лиц, направленных в департамент архитектуры.

В мэрии добавили, что с владельцами киосков уже проводятся семинары и разъяснительные беседы, и предприниматели относятся к новшествам с пониманием.

Напомним, ранее администрация города затеяла унификацию фасадов домов, прежде всего – расположенных на гостевых маршрутах. Горожане должны были за свой счет остеклять или расстеклять балконы в едином стиле. Эта инициатива вызвала в Екатеринбурге большой общественный резонанс, и чиновникам пришлось дать задний ход. «Мы не собираемся махать шашкой и ломать кого-то через колено. Нельзя требовать от жителей сделать все одномоментно. В постановлении были указаны 2 тысячи домов, собственникам которых мы рекомендовали обсудить, как должны выглядеть фасады. Не нужно связывать это с Чемпионатом мира по футболу. Привести все фасады в порядок к маю следующего года нереально», – сообщил на днях сити-менеджер Александр Якоб, отвечая на вопросы депутатов о екатеринбургской «реновации».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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