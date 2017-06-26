«Долой трущобы» и трусы на балконе: где в Екатеринбурге «реновация» фасадов точно не поможет (ФОТО, КАРТА)

В Екатеринбурге не утихают споры вокруг «балконной реформы». Горожане пока особого желания «расстекляться» за свой счет не выразили, власти решили отложить рассмотрение этого вопроса на осень, так что судьба фасадов, которые должны привести к единообразию, пока не решена. Но в любом случае – некоторые дома и улицы из списка на екатеринбургскую «реновацию» даже после приведения балконов к единому виду будут способны ужаснуть болельщиков, ради которых и затевается обновление.

NDNews.ru решил проверить, что вообще представляют собой дома из списка администрации города, включающего 2065 пунктов. Очевидно, что эти здания необходимо обновлять в первую очередь, потому как их могут заметить болельщики и участники ЧМ-2018: прогуливаясь пешком или проезжая к стадионам и тренировочным площадкам на транспорте. Мы отметили на карте этот «показательный маршрут», проведя линии по адресам из списка, в наш перечень также попали дома, не включенные в список, если их присутствие на маршруте очевидно (например, так получилось со зданиями-памятниками, находящимися между двух домов из постановления мэрии).

На карте наглядно показано: болельщикам будет интересно посмотреть на дома около Центрального стадиона, тренировочных площадок, в центре города, а кроме того, они будут глазеть на город, добираясь в Екатеринбург из Кольцово. К сожалению, как бы ни решился вопрос с расстеклением балконов, удалением с фасадов кондиционеров, разномастных вывесок, идеальной «потемкинской деревней» город все равно не станет. То тут то там виднеются дома с разрушенной кладкой, а то и вовсе снесенные, но только наполовину.

Скрыть то, что некоторые здания крайне обветшали, тоже будет сложно. Заодно в список попали некоторые улицы, где находятся промзоны и шиномонтажки, – и общее уныние пейзажей в таких районах обычно навевают отнюдь не кондиционеры. И это проблема не только окраин, полуразрушенные дома удалось обнаружить даже в самом центре города, буквально за окнами мэрии.

Еще одна сложность, с которой, возможно, придется столкнуться при наведении городского марафета, – некоторые странные и совсем неевропейские привычки ряда горожан. К примеру – развешивание белья на балконах домов, в том числе тех, что пройдут паспортизацию или вообще являются историческим памятником.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Переулок Банковский, это здание находится недалеко от мэрии Малышева - 8 Марта Самое начало улицы Первомайской, у Литературного квартала Улица Краснофлотцев, жители устали ждать расселения Знаменитая Белая башня Эта улица на Уралмаше тоже попала в показательный маршрут Дом по улице Радищева Дома на Начдива Васильева Замена кондиционеров этой улице явно не поможет Химмаш. Здесь тоже дело явно не в оформлении фасадов На этом фото, вроде бы, все по правилам. Но пейзаж мрачноватый Привет Эльмашу Полдома снесли, полдома оставили На этих зданиях нет ни балконов, ни кондиционеров. Но что-то явно не так Издевательство над планами мэрии

Екатеринбург. Другие новости 26.06.17

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