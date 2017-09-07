Оргкомитет по выдвижению Екатеринбурга на «Экспо-2025» возглавил вице-премьер Дворкович

На уровне правительства России создан организационный комитет по поддержке заявки Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки «Экспо-2025». Куратором оргкомитета назначен зампредседателя правительства Аркадий Дворкович. Документ опубликован на официальном правовом портале.

Напомним, выдвижение Екатеринбурга на «Экспо» состоялось в мае этого года. Уральская столица заявила тему «Преобразуя мир: доступные инновации – для наших детей и будущих поколений». Согласно официальной заявке, выставку в Екатеринбурге предполагается провести с 2 мая по 2 ноября 2025 года.

За проведение «Экспо» также борются Париж, Осака и Баку. Решение о победителе Международное бюро выставок вынесет в ноябре 2018 года.

Ранее Екатеринбург боролся за право организовать у себя выставку «Экспо-2020», но победу в конкурсе одержал Дубай.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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