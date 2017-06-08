Четверг, 8 июня 2017, 13:39 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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МУГИСО вложит 10000 рублей в заявочный комитет «Экспо-2025»

МУГИСО вложит 10000 рублей в заявочный комитет «Экспо-2025»

В программу управления госсобственностью внесено изменение, подразумевающее создание автономной некоммерческой организации (АНО) «Заявочный комитет «Экспо-2025».

Как передает корреспондент NDNews.ru, об этом сообщил сегодня на заседании правительства и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов. По его словам, область сделает в создание организации взнос в размере 10 тысяч рублей. Организация должна будет бороться за то же, что и ее предшественница – АНО «Экспо-2020»: проведение всемирной выставки в Екатеринбурге. Ранее делегат России в МВБ Александр Теров передал генсеку Висенте Лоссерталесу письмо, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. На проведение Expo-2025 также претендуют Париж, Баку и Осака. Напомним, в ноябре 2013 года в ходе голосования по выбору места проведения ЭКСПО-2020 среди стран-участниц Генеральной Ассамблеи Международного бюро выставок Екатеринбург с разгромным счетом проиграл Дубаю. За уральский город проголосовали лишь 47 стран, за представителя ОАЭ – 116. При этом комментарии екатеринбуржцев в соцсетях тогда оказались по большей части злорадными. Суть их сводилась к тому, что «чиновникам не дадут попилить бабла». – говорилось в одном из таких откликов. Злорадство екатеринбуржцев было обосновано не столько антагонизмом, сколько незнанием – а зачем вообще была нужна Екатеринбургу выставка. Никто из заявочного комитета или продвиженцев из обеих администраций (и городской, и областной) не потрудился разъяснить горожанам, а в чем, собственно, будет заключаться «профит» для них, если Екатеринбург выиграет. Уральцы небезосновательно полагали, что получат лишь пробки, рост цен на продовольствие и недвижимость, и т.п. неприятности. Теперь, за год до ЧМ-2018, наблюдаются такие же настроения. Особенно горожане возмутились, когда чиновники мэрии заявили, что к , чтобы «улучшить» внешний вид города. Поэтому ждать от них энтузиазма в отношении борьбы за Экспо-2025, скорее всего, тоже не приходится.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.06.17

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