«Неправильные» окна на здании ратуши и кондиционеры в памятниках архитектуры: как «реновация» затронет здания госслужащих (ФОТО)

В Екатеринбурге не утихают споры о готовящейся «реновации» фасадов, под которую сначала попадут более двух тысяч домов, расположенных, по версии мэрии, на гостевых маршрутах ЧМ-2018, а в перспективе – вообще все дома. Предшествовать обновлению фасада должна паспортизация дома и только эта процедура обойдется в 30-40 тысяч. Все эти работы касаются, конечно, не только жилых домов, но и административных зданий, в том числе тех, где располагаются органы власти. NDNews.ru посмотрел, как сейчас выглядят места работы чиновников и других бюджетников – как оказалось, госслужащие хаотично выставляют на фасады кондиционеры и без зазрения совести ставят разномастные пластиковые окна даже на исторические здания.

Напомним кратко. Администрация Екатеринбурга выступила за приведение фасадов зданий к единообразию: балконы домов должны быть расстекленными или остеклены, но одинаково, входные группы и вывески предприятий должны быть в общем стиле, дополнительно в администрации выпустили рекомендации о том, как правильно устанавливать кондиционеры, в частности, запрещено размещение кондиционеров в оконных и дверных проемах, если блоки выступают за плоскость фасада и при этом не используются маскирующие ограждения. Большая часть претензий к административным зданиям может быть связана именно с этим пунктом.

Пока чиновники, не получившие паспорта зданий, не готовы комментировать источник финансирования работ по демонтажу, однако можно смело предположить, что это будет делаться за счет налогоплательщиков.

В качестве иллюстрации к нарушениям в администрации приводят собственное здание

Так, к примеру, в перечень «адресов объектов, архитектурно-градостроительный облик которых подлежит приведению в соответствие требованиям, установленным Правилами благоустройства» попало здание по адресу переулок Банковский, 1 – это адрес администрации города, в этом крыле располагается, например, комитет по благоустройству. А на фасаде – кондиционеры, не замаскированные и размещенные в оконных проемах. «Мы готовим паспорт фасада, будем приводить здание в соответствие с паспортом. Когда он будет готов и будет понятно, что нужно делать, тогда будет решаться вопрос по финансированию», – пояснили в администрации города. Впрочем, это не единственная «проблема» ратуши.

В список не попал адрес Ленина, 24а – это памятник архитектуры, а для такой категории зданий действуют иные правила. Как пояснили корреспонденту NDNews.ru в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, внесение изменений в облик исторических зданий требует предварительного согласования – и это обязательное требование, не зависящее от проведения международных мероприятий в городе или постановлений о «реновациях». В уже опубликованном перечне нет зданий-памятников архитектуры, однако их облик тоже должен быть приведен в порядок, для этого администрация должна обратиться за заданием в Управление, после чего можно будет готовить соответствующее постановление. Конечно, фасад администрации тоже приведут в порядок. «Администрация получила у нас задание на проведение ремонтно-реставрационных работ, туда входит и демонтаж кондиционеров, их должны убрать», – прокомментировала начальник отдела правовой и организационной работы Управления Евгения Игнатова.

Однако мэрия умудрилась не только повесить без спроса кондиционеры на центральное историческое здание города, но и установить пластиковые окна, отличающиеся друг от друга. Вероятно, и работы по переостеклению администрации (если их будут проводить) будут выполнять за счет бюджета.

«Нарушителями» могут стать и несколько зданий, где расположились областные чиновники. Так, в перечень попал дом, где находится Минобразования региона. В департаменте информполитики уверяют, что это здание-памятник и с его фасадами все в порядке. «Здание на Малышева, 33, где расположено Минобразования региона, является памятником, поэтому вопросов по кондиционерам там не было. В прошлом году стартовал ремонт фасада – он осуществляется в рамках текущих расходов по содержанию здания и будет завершен в этом году», – прокомментировали в ДИПе. Впрочем, геоинформационные системы и ряд сайтов, составляющих списки памятников, информацию об исторической значимости здания не содержат. А «вопрос по кондиционерам» наглядно иллюстрирует фото здания.

Однозначно историческим является здание, где расположились Минфин и Арбитражный суд Свердловской области: здесь и кондиционеры на окнах и даже на стенах, и спутниковые тарелки, и камеры наблюдения.

В перечень так же попали минсоцполитики (Большакова, 105) и МУГИСО (Мамина-Сибиряка, 111). «Здания на Мамина-Сибиряка, 111 и Большакова, 105, согласно проведенной оценке, фасадных работ не требовали, каких-либо предписаний в связи с положениями правил благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург», по ним не поступало», – отметили в ДИПе. Здание МУГИСО на самом деле выглядит без кондиционерного бельма на фасаде, все «коробки» выходят из окон на задней части дома.

Здание правительства Свердловской области, попавшее в перечень, имеет все шансы стать почти образцово-показательным, все кондиционеры на нем оказались спрятанными в балконах, с улицы ничего не видно, «по результатам обследования здание Дома правительства Свердловской области проведения дополнительных фасадных работ не требует».

«В целом подход един: обязанность по приведению в надлежащее состояние фасадов возложена на балансосодержателей зданий. В рамках подготовки к чемпионату мира еще в прошлом году был сформирован общий перечень зданий, находящихся на так называемых гостевых маршрутах. Исполнительные органы государственной власти, на чьем балансе они находятся, провели оценку состояния фасадов. Поскольку финансирование мероприятий по приведению в порядок фасадов не проводится по некой единой строке в бюджете, а в список зданий, где планируются фасадные работы, входят не только те, обновление которых проводится в рамках подготовки к ЧМ, информация об общих затратах отсутствует», – отметили в департаменте информполитики губернатора.

Несколько зданий силовиков тоже должны будут выделить средства на обновления. Так, мэрия требует этого от чекистов – не во всех кабинетах на Вайнера, 4 смогли обойтись без оконных кондиционеров. Облпрокуратуре тоже придется перепроверить свой фасад. А Управление материально-технического обеспечения ЦВО вроде бы и так должно быть без излишеств, так как находится в историческом здании, но по факту это не так.

Почему-то повезло зданию областной ГИБДД – все дома напротив должны привести свои фасады к единообразию, а вот это здание в список мэрии не попало, хотя здесь явно есть, что удалять с фасада.

Здание администрации Кировского района тоже не вошло в список, хотя стоящие буквально в двух метрах от него дома попали. На территории вокруг УрФУ тоже вышло не совсем логично: главный корпус бывшего УПИ «расчищать» нужно, находящийся слева от него стройфак должен будет избавиться от кондиционеров, а расположенный справа от главного корпуса физтех ничего менять не должен. Хотя там и кондиционеры на окнах, и разноцветные и разномастные пластиковые окна, правда, все удачно спрятано за деревьями.

И напоследок. В мэрии, выпуская перечень объектов под «реновацию», не «пожалели» даже РПЦ. В список попал Свято-Троицкий кафедральный собор.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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