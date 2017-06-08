Екатеринбуржцы! Готовьте 30-40 тысяч на «реновацию» / Помимо расстекления балконов придется дополнительно раскошелиться ради ЧМ-2018

Екатеринбуржцы продолжают обсуждать скандальную затею мэрии, которую прозвали «екатеринбургской реновацией». Как ранее писал NDNews.ru, городские власти опубликовали перечень из 2065 домов, которые оказались на гостевых маршрутах Чемпионата мира по футболу-2018. Эти здания, по мнению обитателей ратуши, необходимо привести к некому стилевому единообразию, расстеклив застекленные балконы и застеклив их заново, но уже одинаково во всем доме. «Если в доме одни балконы застеклены, а другие нет, то общее собрание жильцов или ТСЖ должны принять решение: какой из этих двух вариантов выбрать. В первом случае всем придется сделать одинаковое застекление, во втором – наоборот, убрать его во всем доме», – пояснял ранее главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель.

Выяснилось, что помимо затрат на демонтаж остекления балконов или вывесок торговых точек, на жителей повесят и другие дорогостоящие работы – по оформлению документов на дом. Вообще затея с расстеклением балконов регламентирована постановлением администрации Екатеринбурга № 739 от 5 мая этого года. Оно называется «Об утверждении перечня адресов объектов, архитектурно-градостроительный облик которых подлежит приведению в соответствие требованиям, установленным Правилами благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург», в рамках подготовки к проведению игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Екатеринбурге». Этот документ, в свою очередь, был принят на основании другого постановления со столь же длинным названием – «Об утверждении положения о порядке предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика существующего здания, строения, сооружения».

Оба эти постановления фактически говорят об одном: все здания Екатеринбурга, в том числе жилые дома, должны пройти процесс паспортизации. Как он должен быть организован? Согласно постановлению мэрии, до 1 июня сотрудники Главархитектуры должны были пройти по всем 2065 домам, сфотографировать их в разных ракурсах и «обозначить» для каждого дома «необходимые работы по ремонту фасадов». Затем документы на дома отправляются по районам, а уже местные администрации находят собственников и высылают рекомендации им. Получить бумаги из районок собственники, арендаторы и эксплуатанты зданий должны до 20 июня. По большому счету, это и будет сигнал для того, чтобы назначать собрания собственников жилья, решать, как стеклить (или не стеклить вовсе) балконы, как оформлять вывески магазинов и аптек, если такие есть в домах, как красить фасад, и так далее. Только после проведения работ и выполнения рекомендаций Главархитектуры можно заниматься получением паспорта.

Как пояснили NDNews.ru в пресс-службе управляющей компании «Верх-Исетская», которая обслуживает самый большой жилфонд Екатеринбурга (больше 800 домов), паспорта фасадов есть только у двух домов, находящихся в ее ведении. «Изготовление таких документов заказывается в специализированной проектной фирме. Цена зависит от размеров здания, но зачастую стоимость оформления паспорта фасада начинается от 30-40 тысяч рублей, – рассказали в управляющей компании. – Разработка паспорта занимает один месяц, после чего он рассматривается и согласовывается в департаменте архитектуры Екатеринбурга еще в течение месяца. Стоит сказать, что у специалистов департамента нет четких единых требований в плане согласования паспорта фасада, поэтому рассматривать проект, вносить правки они могут даже в течение нескольких месяцев».

Перспектива расстеклять за свой счет балконы, а потом заново стеклить их и так вызвала бурю негодования у екатеринбуржцев. Мало кому хочется раскошеливаться, только потому, что балкон выглядит не так, как соседский, что может расстроить туриста из Голландии или Зимбабве. Дополнительным тратам на паспортизацию тоже вряд ли кто-то обрадуется. Здесь важно то, что документ носит рекомендательный характер. В обоих постановлениях, о которых сказано выше, не говорится о том, какие санкции будут применены к тем собственникам зданий, которые не захотят расстеклять балконы, красить фасады и получать паспорта, выкладывая лишние 30-40 тысяч рублей за документ. В мэрии могут лишь «рекомендовать провести паспортизацию фасадов объектов и привести их архитектурно градостроительный облик в соответствие требованиям, установленным Правилами благоустройства». Ранее, напомним, в администрации города пригрозили непокорным екатеринбуржцам судами. «Мы готовы судиться, суды будут», – заявлял и.о. начальника управления по муниципальному жилищному контролю Александр Брагин.

Добавим, что паспорта фасадов пока получены на мизерное количество зданий в Екатеринбурге – их ровно 100. Так, паспорта получили по одному дому на улицах Академика Сахарова, Антона Валека, Бабушкина, Бажова, Баумана, Бахчиванджи, Вайнера, Военной, Восточной, Грибоедова, Индустрии, Испанских Рабочих, Данилы Зверева, Короленко, Латвийской, Луначарского, Мамина-Сибиряка, Маневровой, Мичурина, Новаторов, Педагогической, Походной, Репина, Санаторной, Селькоровской, Сортировочной, Старых Большевиков, Степана Разина, Татищева, Токарей, Фестивальной, Хохрякова, Циолковского, Челюскинцев, Чкалова, в переулке Малом, на Сибирском тракте и на Сиреневом Бульваре,

По два дома получили паспорта в переулке Банковском, на улицах Белинского, 8 марта, Гагарина, Куйбышева, Машиностроителей, Малышева, Краснолесья, Победы, Предельной, Цветоносной, Черняховского, Щорса и Энтузиастов, а также по два на проспектах Космонавтов, Ленина и Орджоникидзе.

Еще три дома получили паспорта в переулке Отдельном, пять – на улице Папанина, по шесть домов на улицах Комсомольской и 40 лет Октября, семь – на Уральских Рабочих. Рекордсменом оказалась улица Бакинских Комиссаров, где получили паспорта целых 11 домов. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.06.17

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