«Буду драться, где угодно, только платите деньги», – свердловский боксер Егор Мехонцев выступит на Красной площади

Свердловский боксер Егор Мехонцев будет выступать на Красной площади. По данным издания «Спорт-экспресс», бой состоится 22 июля в Москве, и именитый свердловчанин выйдет против уроженца Венесуэлы Гусмира Пердомо. Российский боксер уточнил, что ему нет разницы, где драться. «Как говорит мой друг: «Буду драться где угодно, хоть на Луне – только платите деньги». Я такого же мнения. Красная площадь? Здорово, давайте там. Любая арена или любой другой город? Согласен. Главное, чтобы состоялся бой, чтобы был контракт», – отметил он в интервью изданию.

Напомним, что Егор Мехонцев был единственным свердловчанином, кто сумел завоевать золото на Летних олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. По возвращению на родину с медалистом произошел курьез. Местные власти подарили ему квартиру в Асбесте, где родился Мехонцев. Правда, впоследствии выяснилось, что у подарка был «хвост» – неоплаченные услуги ЖКХ, о чем спортсмен не знал. В итоге фото Мехонцева как владельца квартиры и должника повесили на доску позора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.06.17

На Уралмаше бродяга всадил нож в шею прохожего. / Том Круз в новой «Мумии», «Анна Каренина» Шахназарова и комедия про французского жмота (ВИДЕО). Кинопремьеры недели. / МУГИСО вложит 10000 рублей в заявочный комитет «Экспо-2025». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»