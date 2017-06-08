Процесс пошел: в субботу своих кандидатов в губернаторы выдвинут пять партий

Бурная политическая жизнь в Свердловской области начнется послезавтра, в субботу: сразу пять партий проведут региональные конференции, на которых выдвинут кандидатов в губернаторы.

Как выяснили корреспонденты NDNews.ru, Партия пенсионеров за справедливость соберется в 11-00 в здании на 8 Марта, 4. Ожидается, что в качестве кандидата в губернаторы будет рассмотрен депутат городской думы Дмитрий Сергин. «Плох солдат, который не мечтает стать генералом. Солдатом был, срочную службу прошёл... Пора бы о генеральстве подумать... Пусть не о генерал-губернаторстве, а просто о губернаторстве! О своих амбициях на губернаторский пост только ленивый не заявил... Опять же лень – двигатель прогресса... Видимо, пришёл и мой черёд обозначиться!» – написал сегодня Сергин на своей странице в соцсети.

Коммунисты проводят конференцию также 10 июня в 11 часов, в своем обкоме на улице Машинной. Здесь, как ожидается, кандидатом будет выдвинут московский банкир Алексей Парфенов.

«Единая Россия» соберется в ДК «Урал» на улице Студенческой, в 14-00. Ее основной кандидат – врио губернатора Евгений Куйвашев, но для соблюдения регламента участникам конференции будет предложен еще один претендент – Виктор Шептий.

Немного другая ситуация с будущим кандидатом Константином Киселевым. Он уже заявил, что определился с партией, но называть ее не хочет. Правда, депутат сообщил, что она тоже проводит региональную конференцию в субботу.

Возможно, это партия «Зеленые», их конференция тоже состоится в субботу в Доме журналистов, начало в 12.00. Представители партии пока не разглашают имя своего кандидата, зато анонсировали кадровые перестановки в реготделении.

ЛДПР анонсировало проведение областной конференции 10 июня, но время и место мероприятия в партии готовы сообщить только завтра. Имя кандидата, согласованного в Москве, в региональном отделении держат пока в секрете.

«Справедливая Россия» проведет конференцию по выдвижению кандидата в губернаторы позже всех – 11 июня. Мероприятие начнется в 11.00 в конференц-зале отеля «Московская горка». Напомним, эсеры до последнего отстаивали идею выдвижения консолидированного кандидата от оппозиции – на это место претендовал Александр Бурков. В воскресенье СР придется признать поражение в переговорах с другими партиями и назвать «обычного» кандидата. Наиболее вероятным выдвиженцем от партии называют депутата заксо Дмитрия Ионина.

Руководитель регионального «Яблока» Юрий Переверзев недоступен для комментариев. Напомним, выдвижение от этой партии анонсировал Евгений Ройзман.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

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