Носов прокомментировал инцидент со своей машиной

Глава Нижнего Тагила прокомментировал появившееся в сети видео с участием своего автомобиля в дорожном инциденте.

Как сообщили в пресс-службе города, мэр увидел эту запись только сегодня, потому что седьмого июня находился в командировке в Москве. Сергей Носов подчеркнул, что в его присутствии водитель подобного поведения за рулем себе никогда не позволял. С водителем, находившимся в этот день за рулем автомобиля, проведена воспитательная работа, на него наложено административное взыскание. В настоящее время расследованием данного происшествия занимаются сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское». Если факты нарушения ПДД подтвердятся, то водителю будет вынесено наказание в соответствии с кодексом об административных правонарушениях.

Кроме того, Сергей Носов выражает благодарность гражданам за то, что не побоялись и не постеснялись выложить видео с инцидентом в сеть. Глава города считает, что все без исключения водители, независимо от статуса, управляющие транспортными средствами, должны соблюдать правила дорожного движения и быть на дороге вежливыми, терпеливыми, внимательными к другим участникам движения.

Напомним, ранее в редакцию жителем Нижнего Тагила NDNews.ru было прислано видео, на котором снято, как автомобиль, известный горожанам как личная машина Сергея Носова, «подрезает» и обгоняет на трассе другого водителя.

Нижний Тагил, Служба информации РИА «Новый День»

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