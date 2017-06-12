Уточки, деревянный меч, стихи и призывы: как прошел второй митинг сторонников Навального в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня состоялся разрешенный митинг сторонников Алексея Навального против коррупции в верхушке российской власти. В сквере на улице Большакова собралось несколько сотен человек – в основном школьники и студенты, но также были и семьи с детьми, пенсионеры. Как рассказали очевидцы, митинг прошел в мирной обстановке, но в толпе можно было заметить немало провокационных плакатов.

Митинг

Как передает корреспондент NDNews.ru, к началу акции в 14.00 на площадку пришло около 150 человек. За ними наблюдали полицейские и ОМОН. После ливня количество митингующих резко возросло. На входе при досмотре сумок возникло несколько курьезных ситуаций. Например, полицейские отказались пропускать за ограждение молодого человека, одетого в костюм и с деревянным мечом. Некоторые участники пришли со своими плакатами, содержание которых повторяло известные интернет-мемы: «Митинганем немножечко», «Разве в деньгах сила, брат?». Для остальных организаторы принесли целую коробку отпечатанных листовок, посвященных фильму ФБК «Он вам не Димон».

Сам митинг прошел в формате «Свободный микрофон». На сцену поднимались все желающие и в течение двух минут высказывали свое мнение о происходящем в стране. Несколько молодых людей пожелали прочитать стихи собственного сочинения под одобрительный гул толпы. Правда, особо увлекающихся чтецов организаторы уводили. В митинге также приняли участие глава Екатеринбурга Евгений Ройзман и депутат городской думы Константин Киселев.

Официальное количество участников антикоррупционного митинга станет известно позднее, сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. О задержаниях и нарушениях на протестной акции в Екатеринбурге пока информации нет.

Екатеринбург, Семен Саливанчук, Валентина Ярославцева, Антон Отман

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