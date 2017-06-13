Кандидат в губернаторы Евгений Куйвашев начал кампанию с поездки в Париж

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев начал свою первую неделю в качестве кандидата на пост главы региона с поездки в Париж.

Как сообщили NDNews.ru в ДИПе, завтра Евгений Куйвашев примет участие в презентации российской заявки на право проведения международной универсальный выставки Экспо-2025 в Екатеринбурге. Презентация состоится в рамках 161-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок в Париже.

Напомним, передача в Международное бюро выставок заявки на право проведения Экспо-2025 в Екатеринбурге, подписанной премьером РФ Дмитрием Медведевым, состоялась в конце мая. Конкурентами уральской столицы в борьбе за право проведения выставки станут Париж, Осака и Баку. Решение будет принято на 164 сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года по итогам голосования делегатов государств-членов МБВ.

Добавим, что однажды Екатеринбург уже претендовал на проведение Экспо, но проиграл Дубаю. Простых уральцев это не расстроило. Наоборот, комментарии екатеринбуржцев в соцсетях тогда оказались по большей части злорадными. Суть их сводилась к тому, что «чиновникам не дадут попилить бабла». «Убирайте пилы, господа», – говорилось в одном из таких откликов. Злорадство екатеринбуржцев было обосновано не столько антагонизмом, сколько незнанием – а зачем вообще была нужна Екатеринбургу выставка. Никто из заявочного комитета или продвиженцев из обеих администраций (и городской, и областной) не потрудился разъяснить горожанам, а в чем, собственно, будет заключаться профит для них, если Екатеринбург выиграет. Уральцы небезосновательно полагали, что получат лишь пробки, рост цен на продовольствие и недвижимость, и тому подобные неприятности.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.06.17

Школьникам в Екатеринбурге придется пересдавать ЕГЭ по русскому: во время экзамена отключился свет. / По факту сдачи гнилых домов детям-сиротам в Махнево возбудили уголовное дело. / ФК «Урал» готовится повторно подписать контракт с Адесойе Ойеволе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»