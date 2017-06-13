Кандидаты в губернаторы начали сбор подписей депутатов: кто-то сам, кто-то – через подручных (ФОТО)

Четыре кандидата в губернаторы, подавших документы в избирком, делают первые предвыборные шаги – открывают избирательные счета, ведут переговоры с муниципальными депутатами, а некоторые уже успели поучаствовать в митинге. Выбиваются из общей картины только Евгений Куйвашев, который решил начать свою кампанию с поездки в Париж, и срочно улетевший в Москву Игорь Торощин. Остальные уже развили достаточно бурную деятельность.

Например, эсер Дмитрий Ионин рассказал, что сегодня утром он уже открыл избирательный счёт и начал сбор подписей. «На сегодня мы максимально мобилизовали депутатов от СР. Также некоторое время мы вели переговоры с независимыми депутатами и депутатами от других политических сил. Планируем за эту неделю управиться. Пока по конкретным фамилиям говорить не готов. Людей могут попробовать «переубедить», но на данный момент уже собрано порядка 10 подписей за полдня работы. По области буду ездить и я сам, и наши активисты», – поделился Ионин, но маршруты своих поездок раскрывать не стал.

Кандидат от «Зеленых» Константин Киселев сообщил, что прямо в данный момент занимается открытием избирательного счета, который необходим, чтобы оплатить изготовление бланков подписных листов для депутатов, и для оплаты работы нотариуса. «Сам ездить по муниципалитетам не буду, так как сразу была договоренность о том, что сбор подписей берет на себя партия «Зеленые». Думаю, недели нам хватит», – отметил он. Также Киселев заявил, что не будет использовать «неконструктивные» лозунги вроде тех, которые звучали вчера на антикоррупционном митинге, где был замечен и он сам. «Заявления вроде «Куйвашев – вор» – это абстрактный лозунг, которым ничего добиться нельзя, а у нас будет конструктивная кампания», – заявил депутат.

Сам врио губернатора Евгений Куйвашев, похоже, за прохождение фильтра вообще не переживает: он начал свою первую неделю в качестве кандидата на пост главы региона с поездки в Париж. Как сообщили NDNews.ru в ДИПе, завтра Евгений Куйвашев примет участие в презентации российской заявки на право проведения международной универсальный выставки Экспо-2025 в Екатеринбурге. Презентация состоится в рамках 161-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок в Париже. При этом, по словам депутатов некоторых муниципалитетов, на днях многих из них централизованно собирают в думах, чтобы вместе одновременно расписаться за «кого надо».

Присланного из Москвы кандидата от КПРФ Алексея Парфенова взял под опеку лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев. «Утро началось для меня и кандидата в губернаторы Парфенова А.А. с митинга обманутых дольщиков «Лоджик-Девелопмент» в Арамили», – написал Ивачев на своей странице в соцсети. Сам Парфенов заявил, что собрал уже около 50 подписей муниципальных депутатов. Он также сказал, что считать его «варягом» неправильно, так как у него екатеринбургская прописка.

Сотовый телефон либерал-демократа Игоря Торощина находится вне зоны обслуживания еще с прошлой недели. Как сообщил координатор СРО ЛДПР Антон Гусев, эту неделю кандидат проведет в столице – много работы в Госдуме. «В выходные вернется, и уже начнет плотно работать в территории», – пообещал Гусев.

«Пенсионер» Дмитрий Сергин сообщил, что первую подпись поставил за себя сам. Кто еще из коллег согласился его поддержать, он пока не афиширует. Кроме того, по словам Сергина, депутатская работа отнимает у него достаточно много времени, поэтому к сбору подписей привлечены активисты партии пенсионеров на местах.

Добавим, что в ближайшую субботу, 17 июня, в Екатеринбурге пройдет конференция партии «Яблоко», на которой обсудят выдвижение в губернаторы мэра Евгения Ройзмана. Если решение будет положительным, Ройзман начнет кампанию всего на неделю позже своих соперников.

Фото – сайт избирательной комиссии Свердловской области

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.06.17

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