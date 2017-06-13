МЧС продлило штормовое предупреждение до завтра

В управлении МЧС России по Свердловской области предупредили о том, что в регионе сохраняется опасность неблагоприятных погодных явлений.

Со ссылкой на синоптиков спасатели прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, дождь и грозу с градом. Ранее в ведомстве сообщали, что шторм может пройти в городах Свердловской области сегодня, 13 июня, но, к счастью, пока прогноз не сбылся.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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