Скандальный трейдер Калиниченко вышел на свободу

Скандально известный уральский трейдер Алексей Калиниченко, осужденный четыре года назад за мошенничество на 7,5 лет колонии, вышел на свободу. Эту информацию NDNews.ru подтвердили сегодня в судейском сообществе Свердловской области, добавив, что махинатор отбывал наказание в ИК-2.

Напомним, трейдер с 2003-го по 2006 год при помощи масштабной рекламы выманивал у граждан деньги якобы для участия в торгах на валютном рынке Forex. По итогам торгов вкладчикам обещались большие еженедельные проценты. Но на самом деле средства вкладывались в подконтрольные Калиниченко фирмы, перечислялись на специально открытые банковские счета, а затем похищались. В это время трейдер публиковал в Интернете фальшивые отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности. Вскоре он скрылся за границей, его объявили в розыск. В 2009 году злоумышленника задержали в Италии, а через два года экстрадировали в Россию и осудили.

По подсчетам следствия, клиентами Калиниченко стали несколько тысяч человек, ущерб от его деятельности, по некоторым данным, превысил 1 млрд рублей. Летом 2015 года бизнесмен подал в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга ходатайство об УДО. Но в освобождении ему тогда отказали, поскольку трейдер не удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.06.17

Налоговая банкротит «Уралгидромаш» за долг в полмиллиарда. / В Екатеринбурге мужчина заколол товарища на шашлыках. / В Новой Ляле гость убил хозяина табуреткой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»