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Скандальный трейдер Калиниченко вышел на свободу

Скандальный трейдер Калиниченко вышел на свободу

Скандально известный уральский трейдер Алексей Калиниченко, осужденный четыре года назад за мошенничество на 7,5 лет колонии, вышел на свободу. Эту информацию NDNews.ru подтвердили сегодня в судейском сообществе Свердловской области, добавив, что махинатор отбывал наказание в ИК-2.

Напомним, трейдер с 2003-го по 2006 год при помощи масштабной рекламы выманивал у граждан деньги якобы для участия в торгах на валютном рынке Forex. По итогам торгов вкладчикам обещались большие еженедельные проценты. Но на самом деле средства вкладывались в подконтрольные Калиниченко фирмы, перечислялись на специально открытые банковские счета, а затем похищались. В это время трейдер публиковал в Интернете фальшивые отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности. Вскоре он скрылся за границей, его объявили в розыск. В 2009 году злоумышленника задержали в Италии, а через два года экстрадировали в Россию и осудили.

По подсчетам следствия, клиентами Калиниченко стали несколько тысяч человек, ущерб от его деятельности, по некоторым данным, превысил 1 млрд рублей. Летом 2015 года бизнесмен подал в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга ходатайство об УДО. Но в освобождении ему тогда отказали, поскольку трейдер не удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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