«Бургер Кинг» обязали вернуть Доходному дому Денисова первоначальный облик

В Екатеринбурге ресторан «Бургер Кинг» обязали через суд вернуть объекту культурного наследия «Доходный дом Денисова» первоначальный вид. Собственник, несмотря на охранные обязательства, изменил фасад, сделал дополнительные окна и двери, а также пристроил подвал. Теперь ему предстоит убрать все лишние элементы.

Напомним, 1 марта 2017 года «Бургер Кинг» на углу Вайнера – Куйбышева опечатали судебные приставы. Запрет на работу общепита был связан с иском прокуратуры в Ленинский районный суд. Заведение располагается в жилом доме начала ХХ века, имеющем статус объекта культурного наследия (Доходный дом М. М. Денисова). Ранее владелец здания переделал его под ресторан, не согласовав с Госохраной. Прокуратура Ленинского района подала иск о приостановлении работы общепита, и суд согласился с этим требованием.

По информации Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, «Доходный дом Денисова» с 2001 года находится в собственности предпринимателя, который недавно открыл там «Бургер Кинг». Несмотря на охранное законодательство, бизнесмен в капитальной кирпичной стене первого этажа сделал дополнительные окна и двери, установил стеклопакеты. Стены первого этажа западного и северного фасадов были окрашены темным колером, изменяющим предмет охраны. Также в здании обустроили подвали без необходимой проектной документации, что является нарушением Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Прокуратура Ленинского района в суд направила исковое заявление о возложении обязанности на индивидуального предпринимателя привести объект культурного наследия – «Доходный дом М.М. Денисова» в соответствие с требованиями охранного обязательства. То есть устранить все те изменения, которые были сделаны во время ремонта. Ленинский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.06.17

Финансовым уполномоченным кандидата Куйвашева стал депутат-меценат. / Художница Лени Сморагдова не пойдет в губернаторы – ей объяснили, что он не должен быть гражданином Израиля. / В Красноуральске крановщик получил срок за гибель рабочего. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»