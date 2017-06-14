Уже замаячили выборы 2018: депутатов призывают отменить партийные списки на местных выборах

В Свердловское заксобрание внесен законопроект, предлагающий отменить смешанную избирательную систему на выборах городских дум с численностью 26 и более депутатов.

Как сообщил NDNews.ru автор документа, депутат от КПРФ Вячеслав Вегнер, смешанная система в крупных свердловских городах была введена в 2011 году в соответствии с действовавшими в указанный период положениями федерального законодательства. Поскольку в настоящее время соответствующих требований федеральное законодательство не содержит, депутат предлагает эту норму отменить. «Признание утратившей силу части третьей пункта 4 статьи 6 Избирательного кодекса Свердловской области позволит органам местного самоуправления и местному сообществу самостоятельно определять вид избирательной системы на выборах представительных органов в пределах, установленных федеральными законами и законами Свердловской области. Избиратели проявляют более высокий интерес к выборам по мажоритарной системе, поскольку в них участвуют конкретные кандидаты, а не партийные списки. Кроме того, прекратятся, наконец, разговоры о том, что партии продают места в списках», – поясняет Вегнер.

Напомним, смешанная система выборов осталась только в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. В Тагиле ближайшие выборы гордумы состоятся в один день с выборами губернатора – 10 сентября, в Екатеринбурге – в сентябре 2018 года. По мнению экспертов, отмена партийных списков позволит властям провести в гордуму областного центра только подконтрольных кандидатов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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