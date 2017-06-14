«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) Топ-15 самых смешных записей в дневниках

В Екатеринбурге открылась выставка ученических дневников, вернее, записей учителей «Красная летопись». Она работает в музейно-выставочном комплексе УрФУ. О том, на что жалуются педагоги родителям школьников, в подборке РИА «Новый День».

«Не знает правящую партию! Президента РФ!»

«Кричал в раздевалке, облизал Максима!»

«Кормите ребенка лучше! Жует цветы в кабинетах!»

«Задавали глупые вопросы, отвлекая от урока!»

«Нарисовал свастику, убеждал, что это не свастика!»

«Отлично поет!»

«Во время 1 урока играли в футбол в холле концертного зала!»

«Учитель всегда прав! А Вика спорит с учителем! Позорище! Ваще!»

«Курил на уроке в окно! Примите меры!»

«Ребенок слезно просил укоротить язык еще на 2 см!»

«Вадим все уроки хлопает в ладоши!»

«Во время перемены гуляла на улице!»

«Уважаемые родители! Ваш сын сплетничает про учителей! Просьба провести беседу!»

«Ув. родители! Почему вы игнорируете собрания?»

«Принести шторы!»

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 14.06.17

В лесу ел траву: найденного 4-летнего Диму на вертолете доставили в Екатеринбург (ФОТО, ВИДЕО). / МУГИСО передало церкви два верхотурских храма: один разрушен, в другом была баня. / Мэрия Екатеринбурга организует еще почти 50 «выделенок» и поставит камеры фотофиксации нарушений. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»