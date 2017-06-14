Среда, 14 июня 2017, 17:04 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) Топ-15 самых смешных записей в дневниках

«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках

В Екатеринбурге открылась выставка ученических дневников, вернее, записей учителей «Красная летопись». Она работает в музейно-выставочном комплексе УрФУ. О том, на что жалуются педагоги родителям школьников, в подборке РИА «».

«Не знает правящую партию! Президента РФ!»

Новый День: ''Не знает правящую партию и облизал Максима'' (ФОТО)

«Кричал в раздевалке, облизал Максима!»

Новый День: ''Не знает правящую партию и облизал Максима'' (ФОТО)

«Кормите ребенка лучше! Жует цветы в кабинетах!»

Новый День: ''Не знает правящую партию и облизал Максима'' (ФОТО)

«Задавали глупые вопросы, отвлекая от урока!»

Новый День: ''Не знает правящую партию и облизал Максима'' (ФОТО)

«Нарисовал свастику, убеждал, что это не свастика!»

Новый День: ''Не знает правящую партию и облизал Максима'' (ФОТО)

«Отлично поет!»

Новый День: ''Не знает правящую партию и облизал Максима'' (ФОТО)

«Во время 1 урока играли в футбол в холле концертного зала!»

Новый День: ''Не знает правящую партию и облизал Максима'' (ФОТО)

«Учитель всегда прав! А Вика спорит с учителем! Позорище! Ваще!»

Новый День: ''Не знает правящую партию и облизал Максима'' (ФОТО)

«Курил на уроке в окно! Примите меры!»

Новый День: ''Не знает правящую партию и облизал Максима'' (ФОТО)

«Ребенок слезно просил укоротить язык еще на 2 см!»

Новый День: ''Не знает правящую партию и облизал Максима'' (ФОТО)

«Вадим все уроки хлопает в ладоши!»

Новый День: ''Не знает правящую партию и облизал Максима'' (ФОТО)

«Во время перемены гуляла на улице!»

Новый День: ''Не знает правящую партию и облизал Максима'' (ФОТО)

«Уважаемые родители! Ваш сын сплетничает про учителей! Просьба провести беседу!»

Новый День: ''Не знает правящую партию и облизал Максима'' (ФОТО)

«Ув. родители! Почему вы игнорируете собрания?»

Новый День: ''Не знает правящую партию и облизал Максима'' (ФОТО)

«Принести шторы!»

Новый День: ''Не знает правящую партию и облизал Максима'' (ФОТО)

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках
«Не знает правящую партию и облизал Максима» (ФОТО) / Топ-15 самых смешных записей в дневниках

Екатеринбург. Другие новости 14.06.17

В лесу ел траву: найденного 4-летнего Диму на вертолете доставили в Екатеринбург (ФОТО, ВИДЕО). / МУГИСО передало церкви два верхотурских храма: один разрушен, в другом была баня. / Мэрия Екатеринбурга организует еще почти 50 «выделенок» и поставит камеры фотофиксации нарушений.

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