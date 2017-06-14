Школьники из Екатеринбурга могут не успеть подать документы в московские вузы из-за заминки с ЕГЭ

Школьники, которые сдавали ЕГЭ по русскому языку в гимназии №35 и вынуждены будут переписывать его 29 июня, не успеют подать документы в престижные вузы Москвы. Родители обратились в министерство образования с просьбой ускорить проверку работ, поскольку в число пересдающих попали те, кто весь год готовился к поступлению в МГУ. Вопрос согласовывается с Рособрнадзором.

Как писал накануне NDNews.ru, в Екатеринбурге 52 выпускникам 11-го класса придется пересдавать ЕГЭ по русскому языку, который они писали 9 июня. Во время экзамена в гимназии отключился свет и, соответственно, перестало работать видеонаблюдение, что является основанием для остановки приема ЕГЭ. Министерство образования Свердловской области сообщило, что выпускников ждут 29 июня. Соответственно, аттестаты школьники получат в лучшем случае через 2 недели после ЕГЭ.

Между тем родители школьников обратились в Министерство образования Свердловской области с просьбой ускорить проверку, поскольку многие дети собирались поступать в вузы Москвы. Некоторые из университетов заканчивают принимать документы от абитуриентов уже 10 июля. В пресс-службе минобразования NDNews.ru подтвердили, что обращения от родителей поступали. Сейчас ведутся переговоры с Рособрнадзором, чтобы проверку ЕГЭ по русскому для 52 школьников закончили хотя бы к 8 июля.

«Обучающимся будет предоставлено право сдать экзамен по русскому языку, поскольку они не завершили выполнение экзаменационной работы по уважительной причине. Дата сдачи экзамена в соответствии с графиком государственной итоговой аттестации назначена на 29 июня. Результаты ЕГЭ школьники получат не позднее 11 июля. На сегодняшний день в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области поступили заявления от выпускников, опасающихся не успеть подать документы в вуз, поскольку крайний срок предоставления данных – 10 июля. Региональным минобразованием с Рособрнадзором будет обсужден вариант ускоренной проверки экзаменационных работ для того, чтобы дети не стали заложниками внештатной ситуации», – сообщили в пресс-службе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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