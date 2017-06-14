Среда, 14 июня 2017, 17:04 мск

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УГМК и «Автомобилист» ищут совершеннолетних девушек для поднятия боевого духа

УГМК и «Автомобилист» ищут совершеннолетних девушек для поднятия боевого духа

Группа поддержки БК УГМК и ХК «Автомобилист» объявила донабор девушек в свои ряды.

Ключевое требование – они должны быть совершеннолетними. Всем, кто моложе 18 лет, махать ногами на матчах нельзя. Кроме того, желателен танцевальный или акробатический опыт кандидаток, но в группу готовы взять и талантливых черлидеров без подготовки.

В отличие от предыдущих годов, когда конкурс проводился на гласной основе – в жюри сидели спортсмены, участницы конкурсов красоты мисс Екатеринбург, функционеры клубов, в этом году отбор будет проводить худрук группы поддержки Funny Foxes.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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