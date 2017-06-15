За день до Путина: главы прокуратуры и СК забеспокоились о тагильских заводчанах, которые будут жаловаться президенту на задержку зарплаты

Вчера наше агентство публиковало список острых вопросов, с которыми жители Свердловской области намерены обратиться во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» к президенту России. Одной из таких горячих тем стала задержка зарплаты уволенным работникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Всего без денег за честно выполненную работу остались почти 200 человек. Общая сумма долга перед ними была около 5 млн рублей. Причем деньги не могут выдать людям, по данным NDNews.ru, с ноября 2015 года. В дело вмешалась прокуратура, к нему подключились следственные органы, но пока зарплату тагильчане так и не получили, поэтому решили жаловаться Путину.

Очень кстати накануне прямой линии с президентом встречу с уволенными заводчанами провели глава СУ СКР по Свердловской области Валерий Задорин и руководитель Свердловской областной прокуратуры Юрий Охлопков. «В ходе встречи с гражданами руководитель следственного управления проинформировал их о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в сентябре 2016 года по факту невыплаты заработной платы, а также о комплексных мерах, предпринимаемых для восстановления нарушенных трудовых прав граждан», – сообщили в пресс-службе следственного управления.

Там уточнили, что сейчас «ведется судебная бухгалтерская экспертиза, сбор и закрепление доказательственной базы, а также на установление конкретных лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности». Г-н Задорин взял дело на свой личный контроль.

В свою очередь, в прокуратуре Свердловской области заявили, что «предпринимают меры к понуждению погашения задолженности по выплате заработной платы перед работниками завода в Нижнем Тагиле». В надзорном ведомстве, в частности, сообщили, что еще в июле 2016 года вносили директору завода представление об устранении нарушений трудового законодательства. После этого часть денег людям все же выплатили, а предприятие оштрафовали на 30 тысяч рублей. Однако полностью долг погашен не был, и в мае 2017-го прокуратура объявила директору и временному управляющему предостережения о недопустимости нарушений требований законодательства о банкротстве.

Сейчас общий долг перед заводчанами, по данным пресс-службы прокуратуры, больше 13,3 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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