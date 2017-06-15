Четверг, 15 июня 2017, 11:53 мск

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Екатеринбург

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За день до Путина: главы прокуратуры и СК забеспокоились о тагильских заводчанах, которые будут жаловаться президенту на задержку зарплаты

За день до Путина: главы прокуратуры и СК забеспокоились о тагильских заводчанах, которые будут жаловаться президенту на задержку зарплаты
Валерий Задорин

Вчера наше агентство публиковало список острых вопросов, с которыми жители Свердловской области намерены обратиться во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» к президенту России. Одной из таких горячих тем стала . Всего без денег за честно выполненную работу остались почти 200 человек. Общая сумма долга перед ними была около 5 млн рублей. Причем деньги не могут выдать людям, по данным NDNews.ru, с ноября 2015 года. В дело вмешалась прокуратура, к нему подключились следственные органы, но пока зарплату тагильчане так и не получили, поэтому решили жаловаться Путину.

Очень кстати накануне прямой линии с президентом встречу с уволенными заводчанами провели глава СУ СКР по Свердловской области Валерий Задорин и руководитель Свердловской областной прокуратуры Юрий Охлопков. «В ходе встречи с гражданами руководитель следственного управления проинформировал их о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в сентябре 2016 года по факту невыплаты заработной платы, а также о комплексных мерах, предпринимаемых для восстановления нарушенных трудовых прав граждан», – сообщили в пресс-службе следственного управления.

Там уточнили, что сейчас «ведется судебная бухгалтерская экспертиза, сбор и закрепление доказательственной базы, а также на установление конкретных лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности». Г-н Задорин взял дело на свой личный контроль.

В свою очередь, в прокуратуре Свердловской области заявили, что «предпринимают меры к понуждению погашения задолженности по выплате заработной платы перед работниками завода в Нижнем Тагиле». В надзорном ведомстве, в частности, сообщили, что еще в июле 2016 года вносили директору завода представление об устранении нарушений трудового законодательства. После этого часть денег людям все же выплатили, а предприятие оштрафовали на 30 тысяч рублей. Однако полностью долг погашен не был, и в мае 2017-го прокуратура объявила директору и временному управляющему предостережения о недопустимости нарушений требований законодательства о банкротстве.

Сейчас общий долг перед заводчанами, по данным пресс-службы прокуратуры, больше 13,3 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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