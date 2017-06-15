На Урале стоимость бензина подскочила до 40 рублей

Минэнерго заявило о росте цен на бензин в регионах страны. Теперь 95-й стоит дороже 40 рублей не только на Дальнем Востоке и в Крыму, такой ценник стал реальностью для Центральной России и некоторых регионов Урала. Автомобилисты в Екатеринбурге заметили, что за две последние недели на АЗС бензин дорожал скачками и почти на рубль.

Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса Минэнерго опубликовало обзор средних цен на топливо на АЗС за прошедшую неделю. Основной вывод аналитиков – средние цены повысились на все нефтепродукты. «Автобензин АИ-92 подорожал на +0,43% (+0,16руб./литр) до 37,35руб./литр, АИ-95 – на +0,23% (+0,09руб./литр) до 40,08руб./литр, стоимость дизельного топлива летнего увеличилась на +0,21% (+0,08руб./литр) до 38,17руб./литр, дизельного топлива зимнего – на +1,50% (+0,58руб./литр) до 39,19руб./литр», – сообщается в отчете. По сравнению с июнем прошлого года 92-й подорожал на 2,28 рублей, 95-й на 2,30 рублей, а за последние полгода – на 1,4 рубля и 1,34 рубля соответственно. В Москве, Московском регионе, Тюменской, Тульской областях средняя стоимость 95-го бензина уже выше 40 рублей. В регионах, где топливо по традиции стоит дороже (Крым, Дальний Восток, Кавказ) его цена уже превысила 42-43 рубля.

В регионах Уральского округа цены повысились на все виды топлива. По Свердловской области ЦДУ ТЭК приводит следующие средние цифры: 35,65 рубля за литр 92-го, 38,17 за 95-й, по 37,53 и 38,50 за литр летнего и зимнего дизельного топлива. Автомобилисты при этом замечают: с начала года на некоторых заправках цены поднялись на 1,5 рубля, а за последние две недели было несколько скачков. «Я нашел чеки полугодовой давности с заправки у дома, 92-й был по 34,50 до праздников, 34,90 после праздников. Еще две недели назад заправлялся по 35,80, потом стало 36, теперь 36,5. Это «Газпромнефть», конкретно эта заправка не самая дорогая. На «ЛУКойле» недалеко от центра видел 92-й выше 38», – рассказал автомобилист. На городском форуме «Общение автомобилистов» подметили аналогичные скачки. «Меня даже не сама ставка цены возмущает, а такой вот подъёмчик постепенный но быстрый раз и полрубля за недельку, через недельку приеду а там хоп и уже 36.20», – такой комментарий оставил форумчанин 10 июня. «Неделю назад вместе с красными («Газпромнефть» и «ЛУКойл», – прим. ред.) подняли ценник на 50 коп, до этого месяц назад поднимали на 40 коп», – написали 14 июня. «Нашел 95-й за 40. Много думал», – комментирует другой автомобилист.

Добавим, ранее в ФАС уверяли, что рост цен на бензин в этом году не превысит уровня инфляции.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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