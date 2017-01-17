В Екатеринбурге подорожал бензин: автовладельцев готовят к рекордным повышениям (ФОТО)

Публикации за 17.01.17

С нового года топливо в Екатеринбурге подорожало, в зависимости от АЗС и марки, на 10-30 копеек. Самый дорогостоящий бензин на заправках уже стоит более 40 рублей. Эксперты, между тем, говорят, что в этом году топливо будет расти ударными темпами – в том числе и потому, что прошлогоднее повышение акцизов не удалось полностью «вписать» в ценники.

Автомобилисты Екатеринбурга заметили очередное повышение цен на бензин. «Заправляюсь на одной и той же заправке «Газпромнефти» у дома, еще до праздников мой 92-й стоил 34,50, в праздники заметил, что уже 34,70, а буквально на днях – 34,90. То есть АИ-92 на одной заправке буквально за пару недель прибавил более процента», – рассказал автомобилист, заправляющийся на ЖБИ. На этой же заправке в центре города АИ-95 стоит уже больше 37 рублей за литр, дизель – дороже почти на рубль. При этом в центре города АЗС «Газпромнефти» продает 92-й по 35 рублей за литр. 98-й G-Drive стоит более 40 рублей.

«ЛУКойл» задрал ценник и того выше – 36,3 за литр 92-го, 38,5 за 95-й, ДТ стоит дороже еще на 50 копеек.

Заправки «Башнефти», менее распространенные в Свердловской области, пока выдерживают ценник на чуть более низком уровне. По официальным данным Росстата, на 11 января этого года АИ-92 в Екатеринбурге стоил 34,96, 95-й оценили в 37,31, ДТ – 38,79. Автомобилисты говорят, что заметили повышение стоимости топлива буквально за последние дни – некоторые АЗС повысили расценки до выходных, другие сделали это с начала недели.

Эксперты прогнозируют резкое повышение цен на топливо в этом году. В последние дни прошлого года Вагит Алекперов, глава «ЛУКойла», говорил о росте цен на 8-10 % или на 2 рубля – он обещал провести повышение цен без резких скачков и обосновывал это ростом акцизов (и получил предупреждение от ФАС за такой прогноз). По прогнозу зампреда правительства Аркадия Дворковича, рост цен на бензин не должен превысить уровень инфляции.

Другие эксперты указывают, что сдерживать повышение стоимости бензина на уровне инфляции в этом году уже не получится – нефтекомпании уже не смогут, как в прошлом году, не перекладывать рост акцизов в цены на АЗС. Причем на ценах на топливо может сказаться повышение акцизов не только в этом году, но и в прошлом. Год назад прогнозировалось, что бензин подорожает на 3,5 рубля (около 10 %), в итоге цифра оказалась меньше. Свердловскстат насчитал рост цен на бензин за прошлый год на уровне 4,2 %, ДТ – на 3,3 % (цены декабря 2016 к декабрю 2015). По оценкам Михаила Турукалова из «Аналитики товарных рынков», нефтекомпании будут вынуждены повышать цены, поскольку текущее соотношение оптовых и розничных цен не оставляет владельцам независимых АЗС приемлемой маржи. Нефтекомпании не смогли полностью учесть прошлогодний рост акцизов в цене топлива, считает эксперт.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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