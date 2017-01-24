Бензин готовится на летний взлет: цены на топливо ускоряют рост

Публикации за 24.01.17

Розничные цены на бензин и дизтопливо в России берут новые высоты после того, как на автозаправках переписали ценники под влиянием повышения оптовых цен на топливо в ноябре-декабре прошлого года. По данным Thomson Reuters Kortes, за прошедшую неделю стоимость бензина в стране выросла на 11-14 копеек за литр. В Москве за этот период зафиксировано резкое увеличение цен на автомобильное топливо: литр дизтоплива в среднем подорожал на столичных заправках на 21 коп., до 37,62 рубля, бензин АИ-92 и АИ-95 стал дороже на 6-7 коп. за литр, пдо 35,82 рубля и 38,85 рубля соответственно, сообщает газета «Коммерсантъ». Ранее Росстат сообщал, что на 16 января средние потребительские цены на бензин составляли 36,55 рублей за литр, на дизтопливо – 37,35 рублей.

По мнению экспертов, в случае дизтоплива основное повышение цен в рознице уже прошло и по мере сезонного сокращения спроса цены стабилизируются. Но с бензином ситуация сложнее из-за высокой привлекательности экспорта топлива, подталкивающей вверх оптовые цены.

Представители топливного рынка полагают, что сейчас на розничную цену непосредственно влияют те оптовые объемы дорогого топлива, закупленные в декабре. Обычно они падают в цене в ноябре-декабре, но в конце прошлого года они оставались стабильными. «В этом году мы не увидели зимнего затишья на розничном рынке с точки зрения цен и, видимо, уже не увидим», – комментирует ситуацию один из источников издания.

На рынке ждут дальнейшего роста оптовых цен на бензин. Аналитики объясняют это тем, что экспорт остается привлекательнее поставок на внутренний рынок примерно на 1,5-2 тыс. рублей на тонну. В то же время быстро «разогнать» рынок до этих уровней мешает слабый сезонный спрос внутри страны, поэтому на бирже в последние две недели наблюдается рост волатильности.

Эксперт из «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов прогнозирует дальнейшее активное перекладывание роста оптовых цен в стоимость бензина на заправках. Аналитик считает, что толчком может стать достижение максимумов оптовых цен лета прошлого года. В настоящее время оптовые цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 ниже этих максимумов на 1,5-2,5 тыс. рублей на тонну.

На прошлой неделе глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, выступая в Совете Федерации, назвал виновных в продолжающемся росте цен на бензин в России. По его мнению, топливо в стране дорожает из-за за постоянного введения государством новых акцизов, а также снижения пошлины на экспорт нефтепродуктов, а виноваты в этом «политики, депутаты».

Москва, Светлана Петрова

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