Бензин в России рекордно дорожает

Публикации за 17.01.17

Биржевые цены на бензин, вопреки обычной тенденции, продолжили рост после новогодних праздников. Обычно зимой нефтекомпании снижают оптовые цены из-за стагнирующего спроса, но в этом году ситуация усугубляется как увеличением привлекательности экспорта топлива из-за снижения экспортных пошлин, так и масштабными ремонтами на Московском НПЗ. При этом нефтекомпании уже не смогут, как в прошлом году, не перекладывать рост акцизов в цены на АЗС.

«Ведомости» пишут, что «Лукойл» поднял цену Аи-95 до 40 рублей за литр. Другие производители также увеличивают цены, хотя и не так сильно. На прошлой неделе средняя стоимость Аи-92 на московских заправках выросла на 14 коп. до 35,76 руб. за 1 л, Аи-95 – на 16 коп. до 38,78 руб. за 1 л, дизтоплива – на 21 коп. до 37,41 руб. за 1 л. Средняя цена Аи-92 на заправках «Лукойла» составляет 36,90 руб., дизтоплива – 38,62 руб. за 1 л.

«Коммерсантъ» отмечает, что на прошлой неделе «Роснефть» активно распродавала бензин Рязанского НПЗ. К концу недели из-за отсутствия крупных объемов его стоимость значительно выросла. Нехарактерный для января рост цен на топливо вместо традиционного снижения подкрепляется и другими факторами. В частности, в первые дни января «Газпром нефть» начала плановый ремонт Московского НПЗ, а в феврале-марте, сообщили источники, вовсе не будет производить бензин. По данным «Аналитики товарных рынков», из-за ремонта среднесуточное производство автобензина в целом по компании (без учета Ярославского НПЗ «Славнефти») в первую декаду января составило 16,2 тыс. тонн в сутки, что на 21,5% ниже декабрьского уровня. В начале весны рынок может испытать нехватку топлива из-за параллельного ремонта Ярославского НПЗ.

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов перед новым годом прогнозировал, что в 2017-м цены на топливо вырастут на 8-12%. Позже ФАС направила Алекперову предостережение о высказываниях относительно цен на топливо.

Несмотря на заверения ФАС, что рост цен на топливо в этом году не превысит инфляцию, большинство экспертов настроено пессимистично. Один из источников ожидает резкого роста цен в течение года в рознице, но в период, когда и биржевые цены будут максимальными, чтобы «нефтяники смогли предъявить регуляторам аргументы для повышения цен и избежать претензий». По данным Московской топливной ассоциации, АИ-92 за неделю подорожал на 14 коп., до 35,76 руб. за литр топлива, АИ-95 – на 16 коп., до 38,78 руб. за литр.

По оценкам Михаила Турукалова из «Аналитики товарных рынков», нефтекомпании будут вынуждены повышать цены, поскольку текущее соотношение оптовых и розничных цен не оставляет владельцам независимых АЗС приемлемой маржи. Нефтекомпании не смогли полностью учесть прошлогодний рост акцизов в цене топлива, добавляет эксперт. «Нефтеперерабатывающие заводы, принадлежащие ВИНКам, являются в их структуре технологическим, а не коммерческим звеном. Только этим обстоятельством можно объяснить тот факт, что заводы еще не прекратили свою работу»,– отмечают аналитики компании «Алгоритм. Топливный интегратор».

Эксперт в сфере ТЭК, профессор РАНХиГС Иван Капитонов в комментарии радиостанции «Говорит Москва» отметил, что подобные повышения наблюдаются ежегодно и никакого удивления не вызывают. По его словам, в течение ближайших двух месяцев будет наблюдаться «сезонный рост спроса на бензин и в результате, конечно же, увеличение цен». «Плановые ремонты случаются в каждом году и тоже способствуют повышению цен. В дальнейшем, к ноябрю этого года, будет некоторое снижение. Сейчас очень сложно спрогнозировать, насколько вырастет цена. Предположительно, останемся в границах инфляции», – заявил эксперт.

Москва, Зоя Березина

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