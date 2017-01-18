Глава ФАС назвал виновных в росте цен на бензин / «Кто все время акцизы повышает?»

Публикации за 18.01.17

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев нашел виновных в продолжающемся росте цен на бензин в России. По его мнении, топливо в стране дорожает из-за за постоянного введения государством новых акцизов, а также снижения пошлины на экспорт нефтепродуктов, а виноваты в этом «политики, депутаты». Об этом руководитель ФАС заявил на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Почему такой рост (цен на бензин. – прим. ред.) идет все-таки? Потому что мы все время акцизы новые вводим. А ведь ситуация в чем? Мы всегда спорим об этом в правительстве и не скрываем этого. Любое снижение экспортной пошлины, которая запирает немножко рынок, сразу приводит к росту цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. И любое назначение акциза прямо транслируется в цену», – цитирует рассуждения Артемьева RNS.

Руководитель антимонопольной службы возложил ответственность за рост цен на топливо на политиков. «Это вопрос политиков, это вопрос депутатов. Если мы хотим пополнять дорожные фонды – мы увеличиваем акцизы, но мы увеличиваем и цены на рынке», – сказал Артемьев, заметив, что его ведомство следит, чтобы они были «в пределах инфляции».

В то же время Артемьев указал, что стоимость бензина в последние годы растет медленнее, чем цены в целом. Это происходит, пояснил он, из-за наличия конкуренции на рынке.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на бензин в России, вопреки обычной тенденции, продолжили рост после новогодних праздников. Обычно зимой нефтяные компании снижают оптовые цены из-за стагнирующего спроса, но в этом году ситуация усугубляется как увеличением привлекательности экспорта топлива из-за снижения экспортных пошлин, так и масштабными ремонтами на Московском НПЗ. По данным СМИ, «Лукойл» поднял цену Аи-95 до 40 рублей за литр. Другие производители также увеличивают цены, хотя и не так сильно. На прошлой неделе средняя стоимость Аи-92 на московских заправках выросла на 14 коп. до 35,76 руб. за 1 л, Аи-95 – на 16 коп. до 38,78 руб. за 1 л, дизтоплива – на 21 коп. до 37,41 руб. за 1 л. Средняя цена Аи-92 на заправках «Лукойла» составляет 36,90 руб., дизтоплива – 38,62 руб. за 1 л.

Напомним, глава «Лукойла» Вагит Алекперов перед Новым годом прогнозировал, что в 2017-м цены на топливо вырастут на 8-12%. Позже ФАС направила Алекперову предостережение о высказываниях относительно цен на топливо.

Несмотря на заверения ФАС, что рост цен на топливо в этом году не превысит инфляцию, большинство экспертов настроено пессимистично.

Москва, Светлана Петрова

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