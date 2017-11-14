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Вторник, 14 ноября 2017, 17:34 мск

Экономика

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Эксперт: цены на бензин продолжат рост. «Новое повышение не за горами»

Эксперт: цены на бензин продолжат рост. «Новое повышение не за горами»

Цены на бензин в России, достигнувшие к середине ноября рекордного уровня, продолжат расти и в 2018 году. Такое мнение высказал глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша в комментарии RT.

«К сожалению, рост оптовых цен, существенно опережающий рост розничных, не дает возможности снизить розничные цены, – отметил эксперт. – В следующем году очередной рост акцизов, ожидается двухразовое повышение: с 1 января и с 1 июля».

Как сообщал «Новый День», в сентябре правительство России одобрило внеплановое повышение акцизов на топливо на 50 копеек за каждый литр. Оно пройдет в два этапа: 1 января и 1 июля. Об этом сообщал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, данное решение позволит дополнительно привлечь в бюджет до 40 млрд рублей. Собранные средства будут направлены на строительство новых автодорог, инфраструктуры, в первую очередь в Крыму, Калиниграде, на Дальнем Востоке, указывал глава Минфина. Стоит отметить, что предстоящее повышение существенно больше, предусмотренного Налоговым кодексом, предполагающим, что индексация может производиться на уровень инфляции (4% – прим. ред.), что соответствует 30 копейкам за 1 литр бензина и 23 копейкам за 1 литр дизельного топлива.

Глава РСТ объяснил рекордное ноябрьское повышение цен на бензин. Эксперт выразил сомнение относительно того, что остановка работы на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) могла оказать значительное влияние на резкий рост цен на топливо. «Московский завод повлиял сиюминутно. Остановка такого крупного завода и выпадающие, как нам заявило его руководство, 50 тысяч тонн, естественно, подтолкнули», – убежден глава РТС.

Оркаша возложил ответственность за ежегодный рост цен на правительство и назвал два фактора, влияющих на стоимость бензина. «У нас цены растут из года в год, это ни для кого не секрет. Влияют на это два основных фактора: инфляция и рост налоговой нагрузки, – пояснил эксперт. – Ежегодно растут акцизы на топливо, растет налог на добычу полезных ископаемых. И, естественно, эти налоги переносятся на потребителя».

Ранее сегодня сообщалось, что в ноябре в России зафиксировано нехарактерное повышение цен на бензин. По данным газеты «Коммерсант», с 7 по 13 ноября оптовые цены на АИ-92 выросли на 2,3%, на АИ-95 – на 1,7%. При этом обычно снижение оптовых цен происходит уже в октябре. Причиной роста цен называют прекращение работы одной из ключевых установок «Газпром нефти» на Московском нефтеперерабатывающем заводе на прошлой неделе. Одновременно с этим компания уменьшила объемы отгрузки топлива на рынок. Компания называет работы плановыми, ФАС, меж тем, обвиняет в росте цен трейдеров, тогда как последние апеллируют к сократившимся поставкам бензина с НПЗ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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