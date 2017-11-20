Цены на бензин могут взлететь до 50 рублей

Цены на бензин в России в 2018 году могут достигнуть 50 рублей за литр.

Согласно прогнозу экспертов рынка, стоимость топлива АИ-95 составит 53,35 рубля за литр, АИ-92 – 51,85 рубля. Цена дизельного топлива, вероятно, возьмет отметку 53,15 рубля за литр, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как сообщал «Новый День», в середине ноября в России зарегистрировано нехарактерное рекордное повышение цен на бензин. Так, с 7 по 13 ноября оптовые цены на АИ-92 выросли на 2,3%, до 42850 рублей за 1 тонну, на АИ-95 – на 1,7%, до 44990 рублей за 1 т. При этом обычно снижение оптовых цен происходит уже в октябре. Причиной роста цен эксперты называют прекращение работы одной из ключевых установок «Газпром нефти» на Московском нефтеперерабатывающем заводе на прошлой неделе. Одновременно с этим компания уменьшила объемы отгрузки топлива на рынок. Компания называет работы плановыми, ФАС, между тем, обвиняет в росте цен трейдеров, однако последние апеллируют к сократившимся поставкам бензина с НПЗ.

По состоянию на 20 ноября, в среднем розничная цена в Москве на бензин марки АИ-95 составляет 40,85 рубля за литр, АИ-92 – 37,78 рубля, дизтопливо – 38,84 рубля, следует из данных на портале benzin-price.ru.

Ранее глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша в комментарии RT заявил, что бензин продолжит дорожать в 2018 году. По его словам, «рост оптовых цен, существенно опережающий рост розничных, не дает возможности снизить розничные цены». Эксперт напомнил, что в новом году акцизы повысят дважды.

В сентябре кабмин России одобрил внеплановое повышение акцизов на топливо на 50 копеек за каждый литр. Оно пройдет в два этапа: 1 января и 1 июля. Предстоящее повышение существенно больше, предусмотренного Налоговым кодексом, предполагающим, что индексация может производиться на уровень инфляции (4% – прим. ред.), что соответствует 30 копейкам за 1 литр бензина и 23 копейкам за 1 литр дизельного топлива. По данным Минфина, это решение позволит дополнительно привлечь в бюджет до 40 млрд рублей. Эти средства предполагается направить на строительство новых автодорог, инфраструктуры, в первую очередь в Крыму, Калининграде, на Дальнем Востоке.

В минувшую среду, 15 ноября, Госдума утвердила во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие двухэтапный рост акцизов на автомобильный бензин класса 5 и дизельное топливо. Так, ставка акцизов на бензин класса 5 с 1 января будущего года поднимется на 10,7% и составит 11,213 тыс. рублей за тонну. С 1 июля акциз увеличится до 11,892 тыс. рублей за тонну. Ранее планировалось, что в 2018 году будет действовать ставка в размере 10,535 тыс. рублей за тонну.

Акциз на дизтопливо с 1 января вырастет на 12,7%, до 7,665 тыс. рублей за тонну, с 1 июля – до 8,258 тыс. рублей за тонну. Ранее предполагалось, что в следующем году будет действовать ставка 7,072 тыс. рублей за тонну.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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