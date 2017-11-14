«Скоро за литр придется отдавать 45 рублей». Цены на бензин в России обновили исторический максимум

Оптовые и розничные цены на бензин в России в середине ноября достигли рекордного уровня. Резкое удорожание топлива отмечается по всей стране, особенно это ощущается на Урале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по информации газеты «Коммерсантъ», оптовая цена бензина АИ-92 с 7 по 13 ноября выросла на 2,3 процента (до 42 тысяч 850 рублей за тонну), АИ-95 – на 1,7 процента (до 44 тысяч 990 рублей за тонну). Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Отмечается, что это рекордный уровень в этом году, подобные показатели нехарактерны для сезонного российского рынка, на котором уже в октябре происходит снижение оптовых цен.

Рядовые автомобилисты уже прочувствовали взлет цен. Так, по информации экспертных служб, в Екатеринбурге топливо Аи-95 в среднем по городу сегодня реализуется по 36,45 рубля за литр, Аи-92 – по 35,10 руб., Аи-98 – по 42,40, ДТ – 38,15. «Однако фактически 95-й уже продается на отдельных АЗС по цене свыше 42 рублей за литр, «дизель» – свыше 40 рублей. 98-й подбирается к 44 рублям. Скоро за литр 98-го придется отдавать 45 рублей. Это очередная психологическая планка для водителей», – отметил в разговоре с нашим агентством один из екатеринбургских шоферов.

Причиной роста цен называют прекращение работы одной из ключевых установок «Газпром нефти» на Московском нефтеперерабатывающем заводе на прошлой неделе. Одновременно с этим компания сократила отгрузки топлива на рынок и начала закупку партий бензина на бирже, что совпало с ростом цен на нефть. Компания называет работы плановыми, ФАС, между тем, обвиняет в росте цен трейдеров, тогда как последние апеллируют к сократившимся поставкам бензина с НПЗ.

Согласно прогнозу Федеральной антимонопольной службы, рост цен на топливо в России в ближайшие 10 лет не превысит уровня инфляции. Все предыдущие скачки объяснялись ростом акцизов.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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