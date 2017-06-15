На проведение губернаторских выборов ТИКи потратят 81 миллион рублей

Свердловский избирком утвердил финансовые сметы территориальных избирательных комиссий для проведения губернаторских выборов. Общие расходы ТИКов составят 81,19 миллионов рублей.

Согласно документам, на оплату труда сотрудников комиссий уйдет более 50 миллионов рублей, транспортные расходы составят 6,3 миллиона, канцелярия – 1,8 миллионов, содержание помещений комиссий и избирательных участков не превысит 170 тысяч рублей. Еще 19 миллионов рублей определены под статью «другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов».

Самые высокие затраты понесут ТИКи Екатеринбурга – порядка 1,5-2 млн руб. Большинство комиссий понесут расходы в размере 1 миллиона рублей. Самая маленькая смета у Волчанской территориальной комиссии – 524 тысячи рублей.

Напомним, в январе текущего года облизбирком утвердил собственную смету на проведение губернаторской кампании. Общие затраты из бюджета на выборы оценивались в размере 510 миллионов рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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