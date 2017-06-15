Бывший охранник ювелирного магазина отсидит 9 лет за разбой по месту работы (ФОТО)

В Качканаре вынесен приговор 24-летнему жителю посёлка Валериановска, который в прошлом году совершил налет на ювелирный магазин, где сам же работал охранником.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, гражданин был признан виновным и осужден к 9 годам лишения свободы.

Напомним, преступление было совершено в августе прошлого года. Охранник напал с электрошокером на продавщицу, связал ей скотчем руки и похитил деньги и ювелирные изделия общей стоимостью более 10 миллионов рублей. После чего закрыл двери в магазин снаружи, сел в такси и уехал в Екатеринбург. Уже 1 сентября его задержали в одной из саун города, где на протяжении двух дней мужчина кутил на похищенные в Качканаре деньги.

Он сразу же признал свою вину и пошёл на сотрудничество со следствием, что повлияло впоследствии на тяжесть приговора. К тому же суд учел, что ранее обвиняемый не привлекался к уголовной ответственности. Максимально ему грозило 12 лет лишения свободы.

Качканар, Служба информации РИА «Новый День»

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