Задержан подозреваемый в убийстве женщины, чье тело нашли при тушении пожара

Следователи СКР и сыщики уголовного розыска полиции задержали гражданина, причастного к убийству женщины, тело которой нашли 10 июня в ходе тушения пожара в квартире дома по переулку Короткий (Уктус).

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СК, задержанный – ранее судимый мужчина 1979 г.р., был знаком с убитой. По версии следствия, в ночь на 10 июня 2017 года он гостил у нее и распивал алкогольные напитки. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник задушил женщину. После чего он поджег квартиру и сбежал, прихватив предметы бытовой техники. Задержан злоумышленник был 13 июня 2017 года. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему и об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что сообщение о пожаре в Коротком переулке поступило огнеборцам в субботу 10 июня, около 4 часов утра. В квартире нашли тело женщины 1975 г.р.. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть женщины наступила от механической асфиксии, в связи с чем следственным отделом по Чкаловскому району г. Екатеринбург СК России по Свердловской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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