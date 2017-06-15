Кольцово возобновил работу после ЧП с самолетом, который выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Сейчас судно отбуксировано на стоянку. А аэропорт принимает и отправляет рейсы в штатном режиме.

Напомним, в Екатеринбурге была временно приостановлена работа аэропорта Кольцово, примерно на час задерживались все рейсы, т. к. один из самолетов при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из пассажиров не пострадал, сам самолет тоже не поврежден.

Спустя два часа работу аэропорта восстановили. «Задержки вылета и прилета на протяжении последних двух часов были связаны с выкатом за пределы взлетно-посадочной полосы, который при посадке совершил рейс из Москвы. Пострадавших в результате инцидента нет, службами аэропорта пассажиры были доставлены в терминал, а самолет отбуксирован на место стоянки. Состояние взлетно-посадочной полосы на момент посадки соответствовало нормам летной годности. Воздушные суда, время прилета которых совпадало с периодом закрытия аэропорта, направлялись на запасные аэродромы в Челябинск, Пермь и Тюмень. В ближайшее время они прибудут в Кольцово», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе аэропорта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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